Mauvaises herbes dans vos allées : ce mélange à moins de 2 € les brûle en 24 h, mais mal utilisé il ruine votre sol

Entre mars et les premiers beaux jours, vos allées se transforment en jungle et votre budget désherbant explose. Et si un simple mélange de cuisine, à moins de 2 €, les grillait en 24 h tout en exigeant quelques précautions ?

Au retour des beaux jours, beaucoup de jardiniers retrouvent leurs allées et joints de pavés couverts de mauvaises herbes. En quelques semaines, l’entrée de la maison prend un air abandonné. Le réflexe consiste souvent à filer en jardinerie pour acheter un désherbant prêt à l’emploi à base d’acide pélargonique, facturé entre 8 et 15 euros le litre. Le portefeuille, lui, finit par souffrir autant que le dos.

Il existe pourtant une autre voie : un désherbant maison à base de produits du placard, qui revient à moins de 2 euros le litre et fait griller les herbes en 24 à 48 heures. Vinaigre blanc, gros sel et un peu de savon suffisent pour retrouver des allées nettes, à condition de respecter quelques règles. Car mal utilisé, ce mélange peut laisser un sol stérile pendant des années.

Pourquoi vos allées débordent de mauvaises herbes depuis la loi Labbé

Les herbes d’allée suivent un calendrier précis. Leurs graines se glissent entre graviers et pavés à l’automne, restent en dormance tout l’hiver puis germent massivement dès les premiers redoux de mars, quand le sol est encore humide. En intervenant dès février sur des pousses jeunes et peu enracinées, un arrachage rapide puis un traitement limitent nettement les repousses. La loi Labbé, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, interdit en plus les herbicides chimiques de synthèse aux particuliers.

Les produits prêts à l’emploi à l’acide pélargonique, une molécule présente dans les géraniums, sont conçus pour ces zones non cultivées que sont allées, terrasses ou cours. Leur action de contact donne un jaunissement visible en environ trois heures par temps sec et chaud. Mais pour une grande surface, le budget grimpe vite entre 8 et 15 euros le litre, là où la version maison reste sous les 2 euros pour un volume similaire.

Recette du désherbant maison vinaigre et sel pour allées gravillonnées

La force de ce mélange tient à trois ingrédients du quotidien, chacun avec un rôle précis sur la plante. Le vinaigre apporte l’acidité, le sel déshydrate les tissus et le savon sert d’agent mouillant pour que la solution colle aux feuilles, ce qui en fait un herbicide de contact redoutable pour les herbes entre pavés et graviers :

1 litre de vinaigre blanc ménager à 14 % d’acidité

100 g de gros sel

Quelques gouttes de liquide vaisselle ou de savon noir

Pour un litre, on fait tiédir du vinaigre, on y dissout les 100 g de sel, puis on verse ce mélange dans le reste de vinaigre froid et on ajoute le savon en dernier. Le liquide passe dans un pulvérisateur, on met des gants, puis on vise les feuilles par temps sec et ensoleillé. Les herbes jaunissent en quelques heures et, en 24 à 48 heures, elles sont brunies et se retirent facilement au balai ou au grattoir.

Où utiliser ce désherbant au sel sans ruiner votre sol

Ce résultat a un revers : le sel agit comme un stérilisateur de sol, en salinisant la terre et en freinant toute culture. Les professionnels recommandent de limiter ce mélange aux surfaces minérales, allées gravillonnées, terrasses pavées ou bitume, loin du potager, des massifs et de la pelouse.

Sources Mon Jardin Ma Maison

