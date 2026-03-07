Amiante dans ces jouets en sable magique que vos enfants ont peut-être à la maison : ce qu’il faut vraiment faire

Des kits de sable magique vendus en France ont été rappelés après la détection de traces d’amiante, semant le doute chez de nombreux parents. Entre alerte sanitaire, principe de précaution et gestes à adopter, que faut-il vraiment retenir ?

Un bac de sable magique posé sur la table du salon, des enfants qui jouent, et une alerte tombe : certains de ces jouets contiendraient de l’amiante. Depuis février 2026, une série de rappels touche des kits créatifs vendus en France, dans des enseignes grand public et sur des sites en ligne.

Le 26 février, la DGCCRF a demandé aux professionnels de suspendre la vente de l’ensemble des jouets à base de sable, après la découverte de « traces d’amiante » dans plusieurs références commercialisées notamment chez Hema, Action, Gifi, Mistigriff ou sur AliExpress. Et là, forcément, on s’inquiète pour ses enfants.

Amiante et sable magique : pourquoi ces jouets sont rappelés en France

L’Agence nationale de sécurité sanitaire décrit l’amiante comme « un minéral fibreux de la famille des silicates, minéraux très répandus dans la croûte terrestre », citée par AlloDocteurs. Elle précise que « Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes pour l’Homme (catégorie 1A) par l’Union européenne et comme agents cancérogènes certains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ».

Les contrôles de la DGCCRF ont mis en évidence la « présence d’amiante ou de traces d’amiante » dans certains tubes ou sachets de ces jouets. « L’exposition à ce matériau peut présenter un risque élevé pour la santé si le produit est endommagé et que le garnissage se répand (par inhalation en particulier) », indique la Répression des fraudes.

Jouets en sable magique concernés : marques, enseignes et niveau de risque

Plusieurs références de jouets à base de sable ont déjà été rappelées, et la liste évolue régulièrement sur RappelConso. Quelques exemples parlants :

un kit sable image Pat’Patrouille vendu chez Mistigriff ;

le sable magique 6 pièces Storiz et la maison sable magique Art Craft, commercialisés chez Gifi ;

un plateau éducatif wordpad sand tray toy de la marque Wooden Qiyi, vendu en ligne ;

plusieurs jeux créatifs Hema à base de sable, y compris des cartes, magnets et tubes de sable coloré.

L’Anses indique qu’ »il n’y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d’amiante dans le sable des jouets rappelés », citée par RTL. Selon le ministère de l’Économie, « Le fait de ressentir une irritation de la gorge ou du nez juste après avoir joué avec ces sables ne peut pas être lié à une exposition à l’amiante ». La texture humide du sable « limite le risque de dispersion de fibres d’amiante dans l’air et les possibilités d’inhalation », précise la Répression des fraudes.

Que faire avec un jouet en sable magique potentiellement amianté ?

Les autorités demandent d’arrêter d’utiliser ces jouets et de les rapporter au point de vente. En attendant, placez le jouet dans son emballage puis dans un sac fermé : « Si le jouet est dans un emballage hermétique, ni vous ni vos enfants n’êtes exposés aux potentielles fibres d’amiante », rappelle la DGCCRF.

Si le sable s’est répandu, ne passez ni aspirateur ni balai pour ne pas le remettre en suspension ; ramassez-le avec un chiffon humide que vous jetterez dans un sac fermé. Pour l’élimination, ne le mettez pas à la poubelle classique : « Prenez contact avec votre collectivité en charge de la collecte et du traitement des déchets pour connaître les règles locales de gestion des déchets amiantés », recommande la Répression des fraudes.