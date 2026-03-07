GiFi : à 1,68 €, cet accessoire naturel fait un carton et réchauffe toute votre déco sans vous ruiner

À l’automne 2025, un bouquet de fleurs séchées à 1,68 € signé GiFi affole les rayons déco et les intérieurs en quête de nature. Où l’installer pour en profiter au maximum sans exploser son budget ?

Dans les rayons déco à petit prix, un objet à moins de 2 € fait en ce moment tourner les têtes chez GiFi. Mini budget, esprit nature, zéro arrosage : ce petit accessoire promet de réchauffer salon, chambre ou salle de bains sans plomber le compte en banque. Les fans de style bohème ou campagne chic y voient déjà une manière simple de ramener un bout de campagne à la maison.

Il s’agit d’un bouquet de fleurs séchées vendu 1,68 € chez GiFi, soit à peine plus qu’un café. Long d’environ 18 cm, ce petit bouquet en matière végétale existe en trois modèles, aux teintes rose, verte ou jaune selon les stocks. Sa taille compacte lui permet de se glisser partout, du rebord de fenêtre au bureau. Reste à trouver l’endroit idéal pour le mettre en valeur.

Un bouquet de fleurs séchées GiFi à 1,68 € qui fait parler de lui

Les fleurs séchées ont fait un retour remarqué dans la déco. On les voit dans des ambiances aux couleurs chaudes, proches du terracotta, du rose poudré ou des jaunes solaires, mais aussi dans les intérieurs au style campagne chic avec paniers en osier et meubles patinés. Elles apportent une touche végétale durable là où un bouquet frais fane en quelques jours et demande un entretien régulier.

Le bouquet GiFi s’inscrit dans cette tendance en version mini. Avec ses 18 cm, il tient sans effort dans un soliflore, un petit vase en céramique ou une simple bouteille en verre recyclée. Les trois coloris permettent d’accorder la déco : rose pour une chambre douce, jaune pour réveiller un coin un peu sombre, vert pour un esprit plus naturel, toujours pour 1,68 €.

Où placer ce bouquet de fleurs séchées GiFi dans la maison

Dans le salon, ce bouquet trouve facilement sa place sur une table basse, une étagère ou un coin lecture, associé à quelques bougies et à un plaid douillet. Sur un buffet, il fonctionne bien à côté d’un cadre photo et d’un panier en rotin, pour rappeler l’esprit maison de campagne. Dans l’entrée, posé sur une console près d’un miroir, il crée un accueil chaleureux dès la porte.

Dans la chambre, un modèle rose posé sur la table de chevet adoucit l’ambiance sans prendre de place. La salle de bains y gagne aussi : un petit vase près du lavabo ou sur un meuble haut suffit à casser le côté froid du carrelage, tout en restant à l’abri des éclaboussures. En regroupant plusieurs bouquets, on peut composer un centre de table ou habiller plusieurs pièces : trois reviennent à 5,04 €, cinq à 8,40 €, pour une décoration complète à moins de 10 €.

Entretenir ce bouquet GiFi pour profiter longtemps des fleurs séchées

Pour garder ce bouquet le plus longtemps possible, il suffit de quelques gestes simples au quotidien, sans aucun entretien compliqué ni produits spécifiques :

Le garder à l’écart du soleil direct pour limiter la perte de couleurs.

Loin des pièces très humides, sans jamais l’arroser.

Dépoussiérer doucement avec un pinceau souple ou un souffle d’air froid.

Si besoin, vaporiser un voile léger de laque pour consolider les tiges.