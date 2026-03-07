Jogging chic au bureau ou au resto : ce piège très courant ruine vos looks et vous fait passer pour négligée

Adulé pour son confort, le jogging s’invite désormais au bureau, au resto, partout. Mais pour viser un vrai jogging chic, un faux pas très courant gâche tout.

Jogging au bureau, jogging au restaurant, jogging même à la télé : le sportswear s’est invité partout. En France, plus de 2,5 milliards de pièces sont vendues chaque année et plus d’un Français sur deux détourne déjà un vêtement de sport pour le porter au quotidien, surtout pour une raison évoquée par 84 % d’entre eux : le confort.

Cet engouement divise. « Dans mon contrat, il est écrit que je dois avoir une tenue décente. Beaucoup de gens nous regardent et j’estime que ça fait partie du respect des gens », a expliqué Fred Hermel sur RMC Story. Entre ceux qui rêvent de tout faire en jogging et ceux qui ne le supportent pas au travail, le débat enfle, mais le vrai problème se joue ailleurs.

Jogging chic : une pièce adorée… mais encore très mal comprise

Longtemps cantonné au canapé, le pantalon de survêtement est devenu une pièce forte du vestiaire urbain. Chez les 16-24 ans, 31 % s’habillent tous les jours en sportswear. Fred Hermel lui-même assume : « Cette mode ne me dérange pas, dans certaines heures de ma vie je suis en détente. Je porte un jogging tous les jours. Je vais chez mon boucher, au marché avec un très beau jogging du RC Lens ».

La frontière reste pourtant fragile. « Je n’imagine pas venir à la télé à la radio en jogging mais quand je fais mes courses, je suis en jogging ». À l’inverse, Elise Goldfarb s’enthousiasme : « J’adore, le sportswear cela ne me dérange pas du tout. Le sportswear est en développement massif, Kim Kardashian a lancé sa marque de ‘homewear’ mais c’est la même chose ». Pour elle, « Avant on disait qu’il faut souffrir pour être belle, maintenant on se dit qu’il faut être heureuse ». Estelle Denis, elle, se montre plus réservée : « Il y a des stagiaires qui viennent en jogging, parfois au maillot du PSG, ça me gêne, ça veut dire quelque chose de l’état de notre société ».

Le piège qui ruine tout : rester en total look survêtement

La plupart des looks ratés ont un point commun : le jogging est porté exactement comme un vrai vêtement de sport. Molleton gris basique, coupe oversize façon parachute, sweat à capuche assorti, baskets de running techniques… et l’effet chic disparaît aussitôt au profit d’un air pyjama ou vestiaire de gym.

Quelques signaux doivent alerter si vous visez un jogging chic :

tissu qui peluche et se déforme aux genoux après deux heures assise ;

gris chiné qui rappelle les cours de sport du lycée ;

ensemble coordonné bas + hoodie ;

baskets de running très techniques ou fluo.

Une seule de ces erreurs suffit souvent à vous faire basculer du côté négligé.

Les bons réflexes pour rendre le jogging vraiment chic

Pour sortir de ce piège, tout commence par la matière : cachemire, maille fine, satin ou jersey dense au tombé lourd, qui ne peluche pas et garde sa forme. Un pantalon ample de fitness en jersey composé de 92 % de coton et 8 % d’élasthanne, vendu autour de 21,99 euros, offre déjà une allure plus proche d’un pantalon de ville qu’un jogging basique. La coupe doit suivre la jambe sans la noyer : ligne fuselée, droite ou carotte, resserrée juste au-dessus de la cheville pour allonger la silhouette.

Ensuite, on casse le code sport avec un blazer structuré, une chemise blanche nette ou une blouse en soie, éventuellement sous un trench fluide ou un manteau droit. Aux pieds, les chaussures de ville prennent le relais : mocassins en cuir, bottines à talons, mules élégantes ou baskets urbaines immaculées. Un sac en cuir rigide et quelques bijoux dorés suffisent alors à montrer que ce pantalon de survêtement n’a plus rien d’un simple vêtement d’entraînement.