Ce support de chantier Parkside vendu par 2 à 36,99 € chez Lidl : l’astuce méconnue pour vos travaux de printemps

Chez Lidl France, le lot de 2 tréteaux Parkside réglables en hauteur fait parler de lui à l'approche des travaux de printemps. Est-ce réellement le bon support pour transformer votre garage en atelier sans exploser le budget ?

Quand les jours s’allongent, beaucoup de garages se transforment en ateliers improvisés. On ressort la ponceuse, les pots de peinture, les planches qui attendent depuis des mois, mais il manque souvent un support stable pour travailler confortablement. Entre la table de cuisine qu’on ne veut pas abîmer et les vieux tréteaux en bois qui bougent, les projets tournent vite au casse-tête.

Pour ceux qui rêvent d’un établi solide sans y laisser tout leur budget, le nouveau bon plan bricolage de Lidl France fait parler de lui. L’enseigne propose un lot de 2 tréteaux Parkside réglables à prix mini, pensé pour créer en quelques minutes un plan de travail robuste dans le jardin, la cour ou le salon. Une astuce simple qui séduit de plus en plus de bricoleurs.

Lot de 2 tréteaux Parkside réglables : le bon plan Lidl du moment

Vendu à seulement 36,99 € le lot de deux, ce pack revient moins cher que l’achat à l’unité, affiché 39,98 € au total. Autrement dit, chaque tréteau tourne autour de 18,50 €, quand certains arrivages l’ont déjà proposé à 19,99 € ou 23,99 € pièce. Pour un équipement en acier prévu pour durer et supporter de vrais chantiers maison, le rapport prix / service reste très serré.

Ces tréteaux réglables en hauteur Parkside sont fabriqués en acier haute résistance, avec un revêtement prévu pour encaisser chocs et rayures. Chaque pièce se plie vite, pèse environ 5,8 kg et se range facilement dans un coin du garage. La hauteur se règle sur 7 niveaux, de 80 à 130 cm environ (800 à 1 300 mm), ce qui permet d’adapter le support à la découpe, au ponçage ou à la peinture sans se casser le dos. La barre supérieure, les supports rabattables et les butées escamotables limitent les glissements de planches, un vrai plus pour la sécurité.

Pourquoi ces tréteaux Parkside changent la donne face aux modèles classiques

Face aux tréteaux en bois basiques, souvent bas et peu stables, ce modèle Parkside joue dans une autre catégorie. Chaque support accepte une charge maximale de 200 kg, largement suffisante pour un plateau de table massif, des volets ou un grand plan de travail. Le réglage en hauteur aide à ménager son dos et à adapter le poste de travail aux différentes tâches, tout en gardant un encombrement minimal une fois les pieds repliés.

Pour les travaux de printemps, ces tréteaux deviennent une base polyvalente pour toute la maison et le jardin :

Peindre portes et volets à hauteur confortable.

Poncer ou vernir un plateau de table.

Découper des planches longues sans qu’elles bougent.

Où trouver le lot de 2 tréteaux Parkside Lidl et ce qu’en pensent les acheteurs

Ces tréteaux Parkside reviennent souvent dans les arrivages bricolage Lidl, parfois vendus seuls à 23,99 € l’unité. Le lot de deux figure aussi sur la boutique en ligne Lidl France, avec livraison à domicile et 30 jours pour les retours gratuits.

Sur le site de l’enseigne, ce tréteau Parkside est recommandé par 98 % des utilisateurs, qui louent sa robustesse et sa stabilité. Beaucoup apprécient aussi son format pliable et léger, d’où des avis clients Lidl très flatteurs pour un accessoire de cette catégorie.