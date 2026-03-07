Nourrir les oiseaux en mars : cette erreur que font encore beaucoup de Français les met en danger

En mars, dans les jardins de France, les mangeoires restent pleines alors que la nidification commence et que le froid persiste parfois. Faut-il continuer à nourrir les oiseaux ou amorcer un sevrage discret ?

Les premières douceurs de mars donnent envie de tout ranger : manteaux, gants… et mangeoires. Sur le rebord de la fenêtre ou au fond du jardin, le ballet des mésanges continue pourtant, comme si l’hiver n’avait pas dit son dernier mot. De quoi hésiter : faut-il vraiment nourrir les oiseaux en mars ou est-ce déjà trop tard dans la saison ?

Associations comme la LPO et ornithologues le rappellent : la réponse ne tient ni à une date fixe ni au simple retour du soleil. Elle dépend du froid, de la nourriture naturelle disponible et du début de la nidification, particulièrement sensible en France métropolitaine. Tout l’enjeu est d’aider sans rendre les oiseaux dépendants. Et là, les choses se compliquent.

En mars, observer le froid avant de remplir les mangeoires

Dans beaucoup de régions, mars ressemble à un faux printemps. L’après-midi est douce, mais le thermomètre peut replonger sous zéro la nuit, avec gelées blanches ou neige tardive. Quand le sol reste dur comme de la pierre, les vers, graines sauvages et insectes restent inaccessibles, surtout pour les petits passereaux.

Dans ces épisodes, le nourrissage hivernal garde tout son rôle de « carburant express ». On peut alors laisser encore quelques graines de tournesol noir et des boules de graisse sans filet, accompagnées d’une coupelle d’eau propre, non gelée. La règle proposée par les spécialistes est simple : on continue seulement si ça gèle franchement ou si une couche de neige bloque le sol.

Quand et comment arrêter de nourrir les oiseaux en mars

Dès que les gelées deviennent rares et que les journées se radoucissent vraiment, les recommandations convergent : commencer le sevrage. La LPO situe en général le nourrissage entre mi-novembre et fin mars, avec une réduction progressive dès que la météo le permet. Des retours d’observateurs montrent qu’un accès illimité aux graines peut affaiblir les oiseaux, les rendre moins vifs et limiter leur recherche naturelle de nourriture.

Pour ne pas les mettre en difficulté, mieux vaut réduire petit à petit : d’abord en diminuant les quantités, puis en espaçant les remplissages. Les boules de graisse, très caloriques, sont les premières à retirer, les graines suivant quelques jours plus tard. En montagne ou lors d’un coup de froid soudain, on peut exceptionnellement rouvrir la mangeoire quelques jours, d’où l’intérêt de garder un petit stock au sec.

Sol gelé ou enneigé : continuer brièvement à nourrir.

Températures positives et insectes visibles : entamer le sevrage.

Plus de visites à la mangeoire : arrêter sans crainte.

Au printemps, privilégier insectes, eau et jardin refuge

En mars, la saison des amours démarre et les premières couvées se préparent. Les oisillons, eux, ne digèrent pas les graines : ils ont besoin presque uniquement d’insectes, de larves, de pucerons. Si les parents trouvent encore des mangeoires bien garnies, ils risquent de limiter la chasse, alors que cette quête d’invertébrés garantit la bonne croissance des jeunes et limite les ravageurs au potager.

Aider les oiseaux au printemps passe donc par un jardin vivant : zéro pesticide, haies et arbustes à baies, tournesols laissés en graines, herbes un peu folles qui abritent insectes. L’interdiction de couper les haies agricoles du 15 mars au 31 juillet rappelle d’ailleurs à quel point la période est cruciale. On peut continuer à offrir de l’eau propre toute l’année et, pour les rares coups de froid tardifs, ressortir une mangeoire, pourquoi pas fabriquée en vieille jardinière, réservée à ces urgences météorologiques.

Sources Maison & Travaux

«Ces vieilles jardinières que vous alliez jeter cachent une astuce zéro déchet pour votre déco et vos oiseaux»