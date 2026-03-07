Ces lasagnes sans pâtes ont bluffé mes amis italiens : le secret léger que vous devez essayer

Un gratin doré a suffi à faire taire une tablée d'amis italiens, sceptiques face à l'idée de lasagnes sans pâtes. Quel détail a rendu ce plat si léger et inoubliable ?

Un plat qui sort du four, gratiné à souhait, a suffi à faire taire une tablée d’amis italiens très attachés à la cuisine de chez eux. Quand ils ont découvert qu’il s’agissait de lasagnes sans pâtes, les regards sont passés de la méfiance à la curiosité. Quelques bouchées plus tard, tous réclamaient la même chose : le secret d’un plat aussi léger.

Ces lasagnes de courgettes remplacent les feuilles de pâte par de fines lamelles de légumes, liées par une sauce ricotta-tomate au basilic. Inspirée de l’esprit des lasagnes napolitaines sans béchamel ni crème, cette version séduit ceux qui cherchent un plat plus digeste sans perdre le goût des vraies lasagnes. Tout se joue dans quelques détails que les invités n’ont pas oubliés.

Des lasagnes sans pâtes dans l’esprit des Italiens

Le cuisinier Claudio l’affirme : elles sont « les moins grasses et les meilleures ». Pour lui, une lasagne ne dépend pas de litres de sauce mais de bons produits. « Au début, dans la lasagne, il n’y avait pas de fromage ni de béchamel, c’était des feuilletées, remplies avec des ragouts ou de la viande de bœuf », a-t-il expliqué sur France Bleu. La version aux courgettes reprend cette idée, avec des couches légères mais très savoureuses.

Claudio refuse aussi la crème fraîche, car « ça rend tout plus gras et ça facilite trop le travail du produit ». Ce plat suit la même logique : pas de béchamel, seulement de la ricotta battue avec du coulis de tomate, du basilic et de l’ail. Ajoutez une mozzarella bien fondante et vous obtenez une lasagne généreuse mais étonnamment digeste.

Ingrédients : la base d’un gratin qui fait l’unanimité

Pour un plat familial qui a convaincu des invités italiens, prévoyez pour quatre personnes :

800 g de courgettes fines et fermes

fines et fermes 250 g de ricotta

400 g de coulis de tomate

100 g de mozzarella râpée

1 gros bouquet de basilic frais

2 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

On peut encore ajouter pignons dorés, copeaux de parmesan ou très fines tranches de jambon cru. Les variantes ne manquent pas : sauce façon bolognaise végétarienne aux lentilles corail, version chèvre frais et pesto aux pignons grillés, ou déclinaison méditerranéenne avec poivrons, aubergines et olives noires.

Préparation, cuisson et astuces pour des lasagnes sans pâtes inratables

Après avoir lavé les courgettes, tranchez-les à la mandoline en rubans fins, salez-les et laissez-les dégorger pour limiter l’eau. Mélangez la ricotta avec le coulis de tomate, du basilic ciselé, une gousse d’ail pressée, du zeste de citron et du poivre. Dans un plat huilé, alternez courgettes, sauce, mozzarella, en répétant trois couches, puis terminez par le fromage.

Faites cuire 35 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que le dessus soit doré, puis laissez reposer avant de découper. Un peu de chapelure mélangée au fromage sur le dessus donne du croustillant. Ces lasagnes se gardent trois à quatre jours au réfrigérateur, se réchauffent au four avec un filet d’huile d’olive et se recyclent en tartines, wraps ou dés dans une salade composée.