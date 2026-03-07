Ne faites plus cette erreur avec ces restes de fruits : ils donnent une gelée bluffante et anti-gaspi

Pendant des années, je balançais trognons et épluchures de pomme sans y penser, alimentant le gaspillage alimentaire. Jusqu’au jour où j’en ai tiré un trésor sucré qui a changé ma façon de cuisiner.

Sur le plan de travail, après une tarte ou une compote, une montagne de pelures, pépins et trognons de pomme s’accumule. Le geste réflexe consiste souvent à tout balayer vers la poubelle ou, au mieux, vers le compost, avec l’idée que ces morceaux n’ont plus aucun intérêt en cuisine.

En réalité, ce réflexe pèse lourd dans le gaspillage alimentaire du quotidien : plusieurs kilos de matière encore utile partent chaque année à la benne dans chaque foyer. Le mouvement zéro déchet invite à changer de regard sur ces restes et à les considérer comme un ingrédient à part entière. Car ces « déchets » cachent une ressource précieuse pour les becs sucrés.

Trognons de pomme : du déchet à l’ingrédient clé de la gelée

Ce que l’on jette le plus vite, la peau, le cœur et les pépins, concentre en fait une substance recherchée par tous les confituriers : la pectine. Présente dans les parois des cellules végétales, elle agit comme un gélifiant naturel. Une fois chauffée avec de l’eau, du citron et du sucre, elle donne cette texture ferme et brillante qui distingue une vraie gelée d’un simple sirop.

Utiliser trognons et épluchures permet donc de se passer de sachets de gélifiant industriel, tout en contrôlant exactement ce que contient le pot. La chair des pommes peut servir à une tarte ou à une compote, les parties habituellement oubliées deviennent une gelée de pommes délicate : tout le fruit est valorisé, sans effort supplémentaire.

Comment réussir une gelée de pommes avec trognons et épluchures

La recette reste très simple, à condition de respecter quelques proportions et temps de cuisson. Pour une fournée généreuse de gelée de pommes avec trognons et épluchures, les bases sont les suivantes :

Environ 1 kg de trognons et pelures de pommes

1,5 litre d’eau froide

Le jus d’un citron jaune

500 g de sucre

Les restes de pomme sont placés dans une grande casserole avec l’eau et le citron, puis laissés à frémir 40 minutes. Le liquide obtenu est filtré dans un chinois ou une étamine, sans presser, pour garder une gelée bien limpide. Le jus clair retourne en cuisson avec le sucre, environ 20 à 30 minutes, jusqu’à atteindre autour de 104 °C. Sans thermomètre, une goutte déposée sur une assiette froide doit se figer aussitôt. Versée bouillante dans des bocaux propres puis fermés et retournés, la gelée se conserve jusqu’à un an, à l’abri de la lumière, et donne en général trois pots de taille standard.

Adopter le réflexe anti-gaspi avec les trognons de pomme

Pour que ce geste devienne une habitude, il suffit d’un peu d’organisation. Les pelures et cœurs de pomme peuvent être stockés au réfrigérateur dans une boîte hermétique deux ou trois jours, ou au congélateur jusqu’à réunir 300 à 500 g, quantité idéale pour une petite fournée. Au fil des tartes et compotes, le stock se remplit, puis se transforme en réserve de gelée dorée prête à napper gâteaux et tartines.

Une fois ce réflexe pris, le trognon ne ressemble plus à un rebut mais à une matière première gourmande. Avec de l’eau, du citron et du sucre, ce qui partait autrefois à la poubelle devient un dessert raffiné, capable de briller sur une tarte aux fruits, une tranche de brioche ou un yaourt nature. Et chaque pot posé sur l’étagère rappelle qu’un simple changement de regard suffit parfois à alléger la poubelle tout en remplissant le placard.