Si vous frottez encore vos volets roulants, cette méthode à 3 ingrédients les garde propres pendant des mois

Volets roulants noircis, traces de pluie incrustées, dos en compote à chaque nettoyage : le scénario vous parle. Une méthode à 3 ingrédients promet de tout changer, presque sans frotter.

Volets roulants grisâtres, traces de pluie qui dégoulinent, dépôts noirs collés dans les coins : sur beaucoup de façades, le décor est le même. Nettoyer ces volets en PVC ou aluminium demande du temps, de l’eau, parfois des bras solides. Résultat, on repousse souvent l’opération, jusqu’au jour où l’encrassement devient impossible à ignorer.

Ce fameux « Je ne frotte plus jamais mes volets » résume bien le rêve de nombreux propriétaires. Une astuce maison à trois ingrédients promet justement d’y arriver : elle nettoie en profondeur, limite l’effort et laisse un voile protecteur qui empêche saleté et gouttes de pluie d’adhérer pendant des mois. Une fois testée, difficile de revenir en arrière.

Pourquoi vos volets roulants s’encrassent si vite

Exposés jour et nuit à la pluie, au vent et aux particules fines, les volets roulants accumulent une pellicule grise tenace. L’eau entraîne poussières et pollens qui se collent sur les lames, la pollution dépose un film sombre, les embruns ou le calcaire laissent des traînées blanches. Sur le PVC comme sur les volets en aluminium, l’ensemble ternit rapidement la façade.

Après un lavage classique à l’eau savonneuse, la surface reste souvent nue, sans film protecteur durable. Les nouvelles salissures accrochent alors encore mieux, surtout si des produits agressifs, type javel ou ammoniaque, ont fragilisé le PVC et rendu la matière plus poreuse. On a l’impression de repartir à zéro à chaque nettoyage, pour un résultat qui ne tient pas.

La méthode à 3 ingrédients pour nettoyer sans frotter

La bonne nouvelle, c’est qu’une solution très simple permet de nettoyer des volets roulants PVC sans frotter pendant des heures. Il suffit de préparer un seau d’environ cinq litres d’eau tiède, d’y ajouter du savon noir liquide et un peu de vinaigre blanc. Ce mélange maison dégraisse, dissout les traces de pluie et prépare le fameux voile protecteur.

Environ 5 litres d’eau tiède

2 cuillères à soupe de savon noir liquide

1 verre de vinaigre blanc

Pour l’application, on déroule complètement les volets, puis on passe rapidement un chiffon sec pour enlever la poussière. Une éponge douce non abrasive ou un chiffon microfibre imbibé de la solution suffit ensuite : on passe de haut en bas, sans appuyer, et on laisse agir quelques minutes. Il reste à rincer à l’eau claire, avec un jet doux, en pensant aussi aux coulisses et au coffre.

Des volets protégés pendant des mois : fréquence et erreurs à éviter

Une fois secs, les volets conservent un film invisible laissé par le savon noir : la surface devient plus lisse, la poussière adhère moins et la pluie emporte plus facilement les dépôts. L’effet se voit sur la durée, avec une fréquence d’entretien réduite de près de 50 %. En pratique, deux nettoyages par an suffisent souvent, trois dans les zones très exposées. Pour préserver cette protection, mieux vaut bannir javel, ammoniaque et solvants qui abîment PVC et laques. Les brosses dures, grattoirs métalliques ou nettoyeurs haute pression trop puissants creusent des micro-rayures où la saleté s’incruste. Intervenir avant que les lames ne soient noires, par temps sec et doux, reste la meilleure garantie de volets propres longtemps.