En France, une femme a tout tenté pour supprimer le gras pour maigrir, entre cuissons vapeur, produits 0 % et culpabilité quotidienne. Jusqu’au jour où son corps a envoyé un signal brutal, remettant en cause tout ce qu’elle croyait savoir sur la bonne alimentation.

Moins de gras, meilleure santé ? Pour beaucoup de Français, l’équation semble évidente, surtout quand on veut perdre quelques kilos avant l’été. Une lectrice raconte pourtant avoir tout fait pour supprimer le gras pour maigrir : plus de beurre, plus d’huile, uniquement des cuissons à la vapeur et des yaourts « 0 % ». Sur le papier, son plan paraissait parfait.

Dans la réalité, son quotidien a vite ressemblé à un marathon de frustrations, de fringales et de fatigue. Un jour, épuisée, elle a compris que son corps réclamait justement ce qu’elle lui refusait. Derrière cette décision radicale se cachait une erreur de compréhension du rôle des lipides.

Supprimer le gras pour maigrir : quand l’assiette devient triste et trompeuse

Comme beaucoup, elle a grandi avec les rayons de produits allégés des années 90, ces emballages pastel promettant légèreté avec la mention « 0 % de matière grasse ». Beurre et huile bannis, ses repas se limitaient à des légumes à l’eau et des blancs de poulet secs. Manger n’était plus qu’un exercice de contrôle, plus du tout un moment de plaisir.

Pour compenser la fadeur, elle a empilé yaourts 0 %, fromages allégés et biscuits « light ». En lisant les étiquettes, elle a découvert que lorsque l’industriel retire le gras, il ajoute souvent sucre, amidons ou épaississants. Elle pensait se protéger, elle nourrissait surtout son envie de sucre et une faim jamais vraiment comblée.

Faim permanente, fatigue, brouillard mental : le corps tire la sonnette d’alarme

Ses assiettes étaient énormes, remplies de légumes vapeur, mais une heure après le repas la faim revenait. Le volume ne compensait pas l’absence de densité nutritionnelle ni de gras rassasiant. À force de remplacer les lipides par des glucides rapides, sa glycémie montait en flèche puis chutait, déclenchant ces fringales incontrôlables de milieu d’après-midi.

Peu à peu, d’autres signes sont apparus : irritabilité, coups de fatigue brutaux, difficulté à se concentrer, peau plus terne, cheveux sans éclat. Les experts rappellent que l’absence de « bon gras » prive le corps de la matière première nécessaire aux hormones, au cerveau et aux membranes cellulaires. La guerre totale aux lipides devenait un vrai sabotage métabolique.

Réhabiliter les bons gras : ce qui change vraiment pour la santé et le poids

En cherchant à comprendre, elle découvre que les lipides ralentissent la digestion, prolongent la satiété et aident à stabiliser la glycémie. Tout l’enjeu est de choisir les bons gras : huile d’olive, avocat, noix, amandes, poissons gras. Le gastro-entérologue William Berrebi résume d’ailleurs : « Les anchois sont une source exceptionnelle d’oméga-3, de protéines et de fer. En termes de bénéfices pour la santé, ils n’ont rien à envier au saumon », explique-t-il dans Top Santé. Il ajoute : « L’aliche, comme on l’appelle aussi, est une solution naturelle pour combler certaines carences, surtout chez les femmes en période de règles ou les sportifs ».

Concrètement, elle a remis une cuillère d’huile d’olive sur ses légumes, ajouté un demi-avocat sur du pain complet au petit-déjeuner et gardé une petite poignée d’oléagineux pour le goûter. Résultat : plus d’énergie stable, des repas enfin satisfaisants, beaucoup moins de grignotage sucré. Son poids s’est stabilisé sans comptage maniaque des calories, simplement en réintégrant chaque jour une petite portion de gras de qualité, y compris sous forme d’anchois en conserve riches en oméga-3 « complètes ».

Sources Top Santé

«Ni sardine ni thon ce poisson en conserve est un veritable tresor pour notre sante»