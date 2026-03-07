Jardin : chez Action, cette toile de paillage à 4,99 € promet de stopper les mauvaises herbes sans vous casser le dos

Au retour des beaux jours, les mauvaises herbes envahissent massifs et allées, au détriment du dos des jardiniers. Cette toile de paillage Garden Touch vendue chez Action promet de changer la donne pour tout le printemps.

Les beaux jours reviennent et, avec eux, les rangées de pissenlits et de graminées qui s’invitent entre les fleurs et le potager. Beaucoup de jardiniers finissent le dos en compote à force de désherber à la main. Dans les rayons jardinage, une solution simple et discrète commence pourtant à s’imposer.

Chez l’enseigne discount Action, la toile de paillage Garden Touch attire l’œil avec son format de 5 x 2 mètres et un prix affiché sous la barre des 5 euros le rouleau. Posée sous des graviers ou des copeaux de bois, elle promet de limiter les mauvaises herbes et de transformer l’entretien du jardin. De quoi intriguer.

Toile de paillage Garden Touch : une barrière discrète contre les mauvaises herbes

Au printemps, la combinaison sol nu plus luminosité déclenche une germination massive. La toile de paillage crée une barrière physique qui bloque la lumière tout en laissant respirer le sol. La version Garden Touch protège facilement un massif ou le pied d’une haie et se glisse sous le paillage minéral ou les copeaux pour rester presque invisible.

Selon les spécialistes des bâches, les toiles de paillage tissées en polypropylène sont perméables à l’eau et à l’air, mais résistantes au déchirement et au piétinement. L’eau de pluie traverse sans stagner, l’humidité reste plus longtemps dans le sol et les racines peuvent s’installer, même dans un massif souvent piétiné.

4,99 € chez Action : un bon plan pour massifs, haies et allées

Proposée à ce tarif en magasin, la toile Garden Touch offre un rapport surface/prix rarement vu en rayon. Pour moins de 5 euros, on couvre un massif de rosiers, une rangée de petits fruits ou une allée latérale. Une fois la toile posée, le désherbage chimique devient largement inutile sur cette zone.

La même toile s’utilise au potager, au pied d’une haie ou le long d’un chemin, toujours recouverte de gravier ou de copeaux pour un rendu soigné. Pour préparer et entretenir ces zones, la gamme Garden Touch aligne aussi brosse à joints de dallage, désherbeur manuel, râteau à feuilles, pulvérisateur ou sécateur à prix mini.

Comment poser la toile de paillage Garden Touch sans se compliquer la vie

Bonne nouvelle pour les débutants : la pose se fait sans matériel compliqué.

Désherber au maximum, griffer la surface et la mettre à peu près de niveau.

Dérouler la toile sur la terre, en laissant un léger débord que l’on pourra enterrer sur le pourtour.

La maintenir avec des agrafes en U ou des pierres, surtout aux angles et le long des bordures.

Recouvrir aussitôt de gravier, d’écorces ou d’un paillis organique, puis ouvrir une croix au cutter pour chaque plante.

Une fois la toile en place, l’entretien se limite à quelques retouches sur les bords et à l’appoint de paillis lorsque la couche se tasse. Recouverte, une toile tissée traitée contre les U.V. peut rester efficace plusieurs saisons. Le jardin garde un aspect net, tout en vous libérant du désherbage marathon au cœur du printemps.