Congélateur : ces légumes très courants que vous ruinez sans le savoir et qu'il ne faut jamais y mettre crus

Votre congélateur déborde de tomates, radis ou salades ? Avant d’y glisser vos légumes à ne pas congeler, mieux vaut savoir lesquels finissent en bouillie.

Le réflexe est bien ancré : quand le frigo déborde de légumes, on les glisse au congélateur pour éviter le gaspillage. Courgettes du jardin, cagette de tomates ou botte de radis finissent souvent dans un bac du congélateur, en se disant qu’on les cuisinera plus tard.

Pour comprendre quels légumes à ne pas congeler, il faut regarder ce qui se passe à l’intérieur. Quand l’eau des cellules gèle, elle forme des cristaux qui percent les parois végétales : à la décongélation, l’eau s’échappe, les tissus s’affaissent et le croquant disparaît. Plus un légume est riche en eau et délicat, plus le résultat est catastrophique après un séjour prolongé au froid. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut s’organiser autrement.

Pourquoi certains légumes ne supportent pas la congélation

À la maison, la congélation se fait lentement, ce qui laisse le temps aux cristaux de glace de grossir et d’abîmer la structure du légume. Dans l’industrie, les légumes sont blanchis à l’eau bouillante, refroidis puis surgelés très vite, souvent autour de -30 °C, ce qui limite la taille des cristaux et conserve mieux texture et couleur. C’est pour cela que des épinards surgelés du commerce restent jolis, alors que des feuilles de laitue passées au congélateur deviennent une masse molle et sombre.

Le cœur du problème, ce sont surtout les légumes riches en eau ou ceux dont la texture dépend entièrement de cette eau, comme les salades ou les pousses germées. Leur fermeté vient de la pression interne de l’eau dans les cellules : quand cette eau gèle puis s’échappe, il ne reste plus qu’un tissu flasque. Les légumes très riches en amidon, comme la pomme de terre crue, réagissent aussi mal, car leur amidon se réorganise au froid et donne ensuite une sensation farineuse et granuleuse.

Quels légumes ne supportent pas la congélation : la liste à connaître

Dans la catégorie des grands perdants, on trouve d’abord les légumes gorgés d’eau. Le concombre tourne autour de 96 % d’eau et ressort du congélateur en bouillie translucide, inutilisable en salade. Les tomates fraîches entières (environ 94 % d’eau) deviennent presque une compote, utiles seulement pour un coulis, une soupe ou une sauce. À éviter aussi crus au congélateur :

Salade verte, mâche, roquette : feuilles qui deviennent molles, noirâtres et amères.

Radis et avocat : croquant perdu pour les premiers, texture pâteuse et gris-brun pour le second.

Melon (jusqu’à 92 % d’eau) et pastèque (jusqu’à 97 %) : à la décongélation, une soupe sucrée sans tenue.

Pousses de soja et autres germes : à consommer frais dans les 2 à 3 jours, la congélation les transforme en masse verdâtre.

Courgette crue et céleri branche ramollissent fortement, les endives voient leur amertume naturelle exacerbée.

Comment gérer ces légumes sans les congeler

Pour certains, la solution passe par la cuisson avant congélation : pommes de terre en purée, qui se gardent deux à trois mois, tomates en sauce, épinards blanchis deux minutes puis refroidis dans l’eau glacée avant d’être ajoutés à un plat cuit.