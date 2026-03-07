Pommes de terre : 3 semaines ou 3 jours seulement ? Cette durée max à ne jamais dépasser selon leur état

Entre une pomme de terre nouvelle oubliée au fond du placard et un gratin réchauffé, la durée de conservation change du tout au tout. Quels repères suivre chez soi pour éviter risques et gaspi sans jeter par précaution ?

Trois semaines ou trois jours. C’est l’écart entre un sac de pommes de terre bien rangé au frais et un filet laissé sous la lumière, dans son plastique d’origine.

Comprendre la durée de conservation des pommes de terre, c’est savoir combien de temps garder chaque variété selon qu’elle est nouvelle, de conservation, crue, coupée ou déjà cuite. Derrière ces détails se joue la frontière entre un plat réussi et un sac entier jeté.

Pourquoi la durée de conservation des pommes de terre varie autant

Quand la pomme de terre germe, ses réserves nourrissent les pousses et ses défenses chimiques augmentent. « Les germes contiennent des concentrations de glycoalkaloïdes, des composés qui, lorsque vous en mangez beaucoup, peuvent provoquer des effets toxiques », a expliqué Bryan Silness, spécialiste en recherche et développement chez Kraft Heinz, dans un entretien au magazine américain Southern Living.

La lumière déclenche la production de solanine, fait verdir la peau et augmente la toxicité. Au-dessus de 15°C, la germination s’accélère ; une humidité trop forte favorise les moisissures, un air sec ramollit la chair. Pour des pommes de terre crues entières, la zone idéale reste 7 à 10°C, dans le noir, avec une humidité proche de 85 %.

Combien de temps garder chaque variété et chaque état

Les variétés à chair ferme comme Charlotte ou Ratte, à peau fine et riches en eau, se conservent 3 à 5 semaines dans un endroit frais et aéré, à l’abri de la lumière. Les Bintje, Agata ou Monalisa, plus farineuses, tiennent 6 à 8 semaines. Les pommes de terre nouvelles dépassent rarement 1 à 2 semaines à température ambiante, tandis que les pommes de terre de conservation d’automne gardent 2 à 4 mois, jusqu’à 6 mois pour les plus rustiques.

Pour l’épluchage, les morceaux et les restes, les durées s’écroulent : une pomme de terre épluchée se garde 24 heures au réfrigérateur dans l’eau froide, des morceaux 12 à 24 heures, et des pommes de terre cuites 3 à 5 jours au frais ou 3 à 6 mois au congélateur en purée ou gratin. Côté emballage, « Si vous les achetez au rayon fruits et légumes, transférez-les dans un sac respirant, en papier ou en filet, ou dans une boîte en carton, et gardez-les dans un endroit frais et sec », a conseillé Bryan Silness, qui rappelle : « Les basses températures peuvent transformer les amidons en sucres et les faire brunir à la cuisson, comme une banane qui mûrit ».

Pommes de terre germées, vertes ou ramollies : garder ou jeter

Si les germes restent courts et que la chair est ferme, sans grandes zones vertes, on peut encore cuisiner la pomme de terre après avoir cassé les pousses, creusé les « yeux » puis épluché. « Les épluche-légumes sont parfaits, car ils ont des outils tranchants pour creuser les yeux et la base des germes tout en ayant un éplucheur à utiliser une fois qu’ils sont nettoyés », a précisé Bryan Silness. Quelques taches vertes imposent d’enlever 5 à 6 mm de chair sous la zone ; une pomme de terre largement verte ou à chair verte part à la poubelle. « Si elle est molle au toucher ou flétrie ou ridée, jetez-la », a recommandé le même expert.

