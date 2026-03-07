Rappel massif : ce jambon blanc de grande marque que des millions de Français ont au frigo inquiète les autorités

Depuis début mars 2026, plusieurs jambons Aoste et marque U vendus en France font l'objet d'une alerte Listeria sur Rappel Conso. Avant de préparer le prochain sandwich, mieux vaut vérifier ce qui se cache dans le réfrigérateur.

Une simple barquette de jambon blanc dans le frigo, des sandwichs pour les enfants… et, en arrière-plan, un risque d’infection rarement évoqué. Depuis début mars 2026, plusieurs références de jambon cuit des marques Aoste et U font l’objet d’un rappel massif de jambon blanc en France, en raison d’une possible contamination à la bactérie Listeria monocytogenes.

Ces lots ont été signalés par le site gouvernemental Rappel Conso, après un rappel volontaire lancé par Aoste, dont le site de production porte la marque de salubrité FR 38.012.001 CE. Les barquettes concernées ont été vendues dans toute la France chez Intermarché, E.Leclerc, Casino, Auchan ou Super U, mais aussi dans les magasins d’usine Aoste et certains points de vente du Rhône et de l’Isère. De quoi pousser à vérifier très vite son réfrigérateur.

Rappel massif de jambon blanc : les produits Aoste et U concernés

Les produits visés sont tous du jambon cuit en barquette, souvent utilisé pour les repas du quotidien. Ils concernent des paquets de 2 ou 4 tranches, de 130 g à 260 g, vendus sous les marques Aostinos, Aoste ou U, dans la quasi-totalité des grandes enseignes de la grande distribution et sur tout le territoire :

Aostinos jambon cuit 2 tranches 130 g.

Jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g.

Jambon cuit au torchon Aoste sans couenne 4 tranches 240 g.

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os marque U, 2 x 130 g et 4 x 260 g.

Tranches de jambon cuit déclassées marque NEUTRE, vendues en magasins d’usine Aoste.

Les tranches de jambon cuit déclassées, commercialisées sous marque NEUTRE, ont été vendues, selon les fiches de rappel, du 6 au 18 mars 2026 pour certains lots et jusqu’au 21 mars 2026 pour d’autres, dans les magasins d’usine Aoste du Rhône et de l’Isère. Pour ces produits, la procédure de rappel court officiellement jusqu’au 20 mars 2026 et prévoit remboursement en magasin ou destruction du produit à domicile.

Listeria et listériose : le risque décrit par Rappel Conso

En cause, la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, une infection d’origine alimentaire qui peut toucher tout le monde. Sur son site, Rappel Conso rappelle que « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », ce qui impose de rester attentif longtemps après la consommation éventuelle du jambon.

Pour les personnes exposées, le site gouvernemental résume la conduite à tenir : « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », indique Rappel Conso. « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir », ajoute-t-il.

Que faire si votre jambon blanc est concerné par ce rappel ?

Si l’un de ces jambons se trouve chez vous, il ne faut plus le consommer : rapportez-le en magasin pour remboursement ou jetez-le. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures après consommation, surtout si vous êtes enceinte, âgé ou immunodéprimé, consultez rapidement votre médecin ou appelez le 0490842468 indiqué par Aoste.