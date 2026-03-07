Rappel massif en France : ce jambon vendu chez Aldi et Leclerc est contaminé à la Listeria, êtes-vous concerné ?

Début mars 2026, plusieurs jambons Aoste, Système U et Aldi sont rappelés partout en France pour un risque de Listeria. Comment savoir si vos tranches au frigo sont visées ?

Une tranche de jambon blanc, un plat de pâtes, un sandwich avalé sur le pouce : ce geste du quotidien fait l’objet d’une alerte. Début mars 2026, plusieurs références de jambon cuit fabriquées sur le site Aoste font l’objet d’un rappel jambon blanc pour risque de contamination à la Listeria monocytogenes, la bactérie responsable de la listériose.

Ces produits ont été distribués dans de grandes enseignes partout en France, mais aussi dans des magasins d’usine, et un rappel voisin chez Aldi avait déjà touché un jambon au torchon en février. L’impression que le jambon n’est plus si anodin s’installe. Votre barquette est peut-être concernée.

Rappel de jambon blanc à la Listeria : ce que l’on sait

Le cœur de l’alerte porte sur des jambons Aoste et Aostinos vendus au rayon frais, en barquettes de quelques tranches prêtes à consommer. Le risque évoqué est la présence de Listeria monocytogenes, avec des fiches de rappel publiées à partir du 6 mars 2026 sur Rappel Conso. Pour plusieurs lots, la fin de procédure est fixée au 20 mars 2026, mais les consignes valent tant que les produits peuvent encore se trouver dans les réfrigérateurs.

En parallèle, des tranches de jambon cuit déclassées, marque NEUTRE, conditionnées en barquettes plastique et vendues dans un magasin d’usine Aoste du Rhône (GTIN 3449865225949, lot 12037954, DLC 18/03/2026) font l’objet d’un rappel volontaire pour suspicion de Listeria. La conduite à tenir indiquée est claire : ne plus consommer et détruire le produit.

Quels jambons sont concernés par le rappel en France ?

Concrètement, sont visés :

le jambon cuit Aostinos 2 tranches 130 g, vendu notamment chez Intermarché, E.Leclerc et Casino, sur tout le territoire ;

le jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g, et sa version sans couenne 4 tranches 240 g, vendus chez Casino, Auchan, Leclerc ou autres enseignes ;

le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 2 tranches 130 g et 4 tranches 260 g, dont une référence Système U (GTIN 3449865373145, lot 12038981, DLC 21/03/2026) ;

les tranches de jambon cuit déclassées NEUTRE en magasin d’usine Aoste du Rhône, GTIN 3449865225949, lot 12037954, DLC 18/03/2026 ;

le jambon torchon qualité supérieure 4 tranches 160 g Le Marsigny, GTIN 4068262055479, lot 1155857, DLC 27/02/2026, vendu chez Aldi partout en France et déjà rappelé le 5 février 2026.

Pour vérifier, il faut comparer le code-barres GTIN, le numéro de lot et la date limite de consommation indiqués au dos de la barquette. Si un seul élément diffère, le produit n’est pas visé à ce stade. Les lots NEUTRE mentionnés concernent uniquement des ventes en magasins d’usine, et non les rayons habituels de la grande distribution.

Listériose : symptômes, durée de risque et démarches à suivre

La listériose ressemble souvent à un gros coup de fatigue : fièvre, maux de tête, courbatures. En cas de symptômes après avoir mangé l’un de ces jambons, les autorités recommandent de consulter rapidement son médecin « en signalant cette consommation ». Les formes graves inquiètent surtout les personnes fragiles : « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes », précise Rappel Conso.

Le délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines, la surveillance doit se prolonger longtemps après le dernier sandwich. En présence d’un lot rappelé dans le réfrigérateur, il est demandé de ne plus le consommer, de le rapporter en magasin pour remboursement quand la fiche le prévoit, ou de le jeter. Les consommateurs peuvent joindre Aoste au 04 90 84 24 68 ou Aldi au 0 800 200 080 pour plus d’informations, et nettoyer les clayettes du réfrigérateur à l’eau chaude savonneuse si un emballage suspect a coulé.