Jardin : ce petit habitant du sol fait tout le travail pour vous, mais vous le tuez chaque printemps sans le savoir

Sous vos bottes, une armée de vers de terre travaille pour votre jardin, jour et nuit. Or chaque nettoyage de printemps menace cet allié invisible bien plus que vous ne l’imaginez.

Au début du printemps, quand les bourgeons reviennent et que les journées rallongent, beaucoup de jardiniers retroussent leurs manches. On ratisse les feuilles, on bêche profond, on passe le motoculteur pour “remettre le jardin en état”. À la surface, tout semble sous contrôle.

Sous vos bottes pourtant, un petit habitant travaille déjà jour et nuit. Il aère, draine, fertilise sans salaire ni carburant. Ce résident discret supporte l’essentiel du travail du sol, mais les grands nettoyages de saison l’éliminent bien souvent sans que vous vous en rendiez compte : le simple ver de terre.

Le ver de terre, allié du jardinier que l’on massacre sans le voir

Avec son corps mou et rosé, le lombric n’a rien du héros de carte postale, pourtant il forme la clé de voûte d’un sol vivant. On compte environ 150 espèces en France et près de 5 000 dans le monde. Dans un terrain en bonne santé, leur biomasse atteint 2 à 3 tonnes par hectare et peut représenter près de 70 % de la biomasse animale terrestre, soit une véritable armée souterraine.

Leur présence sert d’examen médical express pour votre terrain. Il suffit de prélever un bloc de 20 cm sur 20, profond de 15 cm, et de compter. Quand on trouve au moins 10 à 15 vers de terre dans ce volume, le sol respire et fonctionne. Quand la bêche remonte surtout de la terre dure et presque aucun ver, le message est clair : sol compacté, asphyxié ou trop chargé en produits chimiques.

Tout ce que les vers de terre font à votre place dans le jardin

Les vers, surtout les espèces qui creusent en profondeur, bâtissent un réseau de galeries digne d’un métro miniature. En déplaçant plusieurs tonnes de terre par hectare chaque année, ils créent des tunnels consolidés par leur mucus. L’air descend, le dioxyde de carbone remonte, les racines s’y faufilent avec facilité. Le résultat, c’est une terre meuble, grumeleuse, où les plantes enracinent plus profond et résistent mieux aux coups de chaud.

Ces ouvriers sont aussi de formidables digesteurs. Ils avalent feuilles mortes et débris, les mélangent à la terre et à une flore bactérienne dense. À la sortie, leurs déjections, les turricules, forment un “or brun” naturel contenant jusqu’à 5 fois plus d’azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potasse que la terre autour. Cette matière riche retient mieux l’eau et limite le lessivage. Un sol gorgé d’humus se comporte comme une éponge en été et laisse s’infiltrer la pluie au lieu de former des flaques.

Gestes de printemps qui tuent les vers de terre… et ceux qui les protègent

Beaucoup de routines bien ancrées transforment votre terrain en zone sinistrée pour la faune du sol :

le labour profond ou le motoculteur qui découpent les corps et détruisent les galeries ;

le sol laissé nu, parfaitement “propre”, donc sans nourriture ni abri ;

les pesticides et engrais très concentrés qui brûlent la peau des vers et perturbent leur reproduction.

Pour garder vos meilleurs ouvriers, il suffit de changer de cap : limiter le retournement, préférer un travail superficiel à la fourche-bêche, couvrir le sol avec un paillage de feuilles, tonte sèche ou compost, passer aux engrais naturels et aux engrais verts, accepter de laisser certains coins au repos. En deux ou trois saisons, les turricules se multiplient, l’odeur d’humus revient, et le ver de terre reprend sa place d’auxiliaire discret qui fait, réellement, une bonne partie du travail à votre place.