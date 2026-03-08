Tomates : ne semez plus au hasard, cette date clé approchant peut sauver (ou ruiner) toute votre récolte 2024

Entre faux redoux de fin d’hiver et gelées tardives, les maraîchers guettent une fenêtre de tir serrée pour semer leurs tomates. Quelques semaines d’écart suffisent à bouleverser plantations et récoltes au potager.

Dans les jardineries, les sachets de graines de tomate brillent déjà en tête de gondole, alors que l’hiver n’a pas totalement quitté le jardin. Beaucoup de mains démangent : sortir la terrine, ouvrir le sachet, lancer la saison au plus vite. La date décisive que surveillent les maraîchers, elle, n’est pourtant pas encore passée.

Car se tromper de quelques semaines change tout. Semer ou planter trop tôt expose les jeunes plants à un sol glacé, à un gel de retour ou à des nuits à 5 °C qui stoppent net la croissance. Attendre trop longtemps repousse la floraison et les premières grappes rouges. Entre les deux se cache une vraie fenêtre de tir.

Pourquoi le timing du semis de tomates est si sensible

La tomate reste une plante d’origine tropicale, qui aime la chaleur continue. Ses graines ne se réveillent vraiment que dans une terre à au moins 15 °C, avec un optimum autour de 20 à 22 °C. Si on l’installe dehors trop tôt, la moindre nuit froide fige la sève, provoque un arrêt de croissance et rend le plant vulnérable au mildiou.

Les maraîchers le savent bien : un faux redoux de mars ne suffit pas à réchauffer le sol en profondeur. Les tiges deviennent alors fines, jaunissent, parfois grillent en une seule nuit. En Gironde, Syméon Gurnade a vu sa saison décalée d’un mois après les inondations : « Les tomates on les aura en juillet plutôt qu’en juin », constate ce maraîcher interrogé par France 3.

La règle des 6 à 8 semaines pour savoir quand semer les tomates

Pour caler leur calendrier, les professionnels partent d’abord de la date de plantation en pleine terre, fixée après les dernières gelées. Pour une grande partie de la France, c’est autour des Saints de Glace, entre le 11 et le 13 mai. Dans le Sud et sur le littoral atlantique, la fenêtre de plantation s’ouvre parfois dès fin avril ; en montagne, elle attend souvent début juin.

Vient ensuite la règle simple des 6 à 8 semaines : c’est le temps dont une tomate a besoin entre le semis et un plant trapu prêt à sortir. Si vous plantez vers le 15 mai, visez des semis entre mi mars et début avril. Un semis mi février impose un intérieur chauffé à environ 20 °C ; en dessous de 15 °C, la levée devient longue et capricieuse.

Les bons réflexes pour ne ni trop avancer ni trop retarder

Pour savoir où vous en êtes, quelques repères très concrets aident à trancher :

vous êtes trop tôt si les nuits descendent encore sous 10 °C, que le sol reste froid au toucher et que vos plants filent déjà sur un rebord de fenêtre en février ;

vous êtes trop tard si, mi avril au nord de la Loire, aucun semis n’est lancé et que vous visez des tomates dès juillet.

Pour sécuriser cette fenêtre, mieux vaut semer sous abri lumineux, acclimater les plants dix jours dehors puis, au moindre refroidissement annoncé, tendre voiles ou petits tunnels.