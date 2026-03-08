Mal au dos pendant les abdos au sol : cette erreur de bassin ruine vos lombaires et sabote tous vos progrès

Vous avez mal au bas du dos à chaque série d’abdos au sol, comme une barre qui coupe la séance ? Ce signal cache une erreur de placement simple à corriger.

Vous êtes allongé sur votre tapis, motivé pour enfin muscler votre ventre. Les premières séries d’abdos au sol s’enchaînent, surtout les levers de jambes, puis une barre se plante dans le bas du dos. Beaucoup serrent les dents en pensant que cette douleur signifie que ça travaille. En réalité, ce signal raconte autre chose.

Ce mal au bas du dos pendant les abdos n’est pas une étape obligée ni une question d’âge. Il révèle un schéma musculaire défaillant où vos abdominaux laissent la place à un invité beaucoup trop zélé. Corriger ce détail de mécanique change tout pour votre progression. La vraie clé se cache dans votre bassin.

Mal au dos et abdos au sol

Quand la barre apparaît dans les lombaires, vos abdos n’ont pas « bien travaillé » : ils ont lâché. Le problème vient d’un défaut d’activation musculaire. Le muscle psoas-iliaque, fléchisseur puissant qui relie le haut du fémur aux vertèbres lombaires, reprend alors tout l’effort. Il tire la colonne vers l’avant, creuse exagérément le bas du dos et déclenche la douleur.

Chez les personnes souvent assises, ce psoas est déjà raide. À chaque séance où le bas du dos se creuse, vous renforcez ce raccourcissement au lieu de construire une sangle abdominale solide. La cambrure se majore, les lombaires chauffent plus vite, les abdos s’engagent de moins en moins. C’est un cercle qui bloque la progression et le confort au quotidien.

Psoas, lombaires et abdominaux

Pour comprendre ce qui se joue pendant vos abdos au sol, il suffit de visualiser ce psoas comme une corde tendue entre cuisse et colonne. À chaque lever de jambes, ciseaux ou relevé de buste, il se contracte pour fermer l’angle hanche-bassin. Si vos abdos profonds, en particulier le transverse, ne verrouillent pas le bassin, la traction part directement dans les lombaires.

Vous le sentez d’ailleurs très vite pendant les séries. Le bas du dos se décolle du tapis, un creux apparaît sous les lombaires, la brûlure gagne surtout le haut des cuisses, vous tirez sur la nuque ou vous bloquez votre souffle. À ce stade, les muscles profonds ont déserté, la colonne encaisse toute la charge.

Lombaires au sol : la bonne amplitude

Pour corriger, tout se joue dans le placement du bassin. Allongez-vous au sol, genoux fléchis, et glissez une main sous le bas du dos. Écrasez-la en effectuant une rétroversion, comme si vous rameniez le pubis vers le menton. Expirez en rentrant le ventre pour activer le transverse et garder les lombaires collées au sol : cette pression ne doit plus lâcher.

À partir de là, reprenez les levers de jambes. Montez-les à la verticale, puis descendez lentement en gardant les lombaires plaquées au sol. Dès que le dos veut se décoller, arrêtez-vous net : c’est votre limite, souvent autour de 45 degrés. Travaillez dans cette petite amplitude, quitte à plier un peu les genoux ou à lever une seule jambe. Si la brûlure reste dans le ventre sans réveiller le bas du dos, vos abdos auront vraiment travaillé.