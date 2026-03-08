Rappel pour Listeria : ce jambon blanc Aoste que vous avez peut-être dans le frigo ne doit plus être mangé

Depuis le 6 mars 2026, plusieurs jambons blancs Aoste, Aostinos et Système U sont rappelés en France pour un risque de Listeria. Votre frigo, ou celui de vos enfants, pourrait-il être concerné sans que vous le sachiez ?

Dans beaucoup de frigos, le jambon blanc sert aux sandwichs des enfants, aux croque-monsieur du week-end, aux repas du soir préparés vite fait. Ces tranches que l’on achète sans y penser font pourtant l’objet d’une alerte sanitaire : plusieurs paquets de jambon cuit supérieur fabriqués par Aoste viennent d’entrer dans une procédure officielle de rappel.

Le vendredi 6 mars 2026, le site officiel Rappel Conso a signalé un rappel de jambon blanc pour risque de Listeria, concernant des références vendues dans toute la France mais aussi en magasins d’usine en Isère et dans le Rhône. La bactérie en cause est Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) citée dans l’alerte, une maladie pouvant toucher certains consommateurs fragiles. Un contrôle du contenu de votre frigo s’impose.

Quels paquets de jambon blanc font l’objet de ce rappel Listeria ?

Plusieurs références de jambon cuit supérieur portent la marque Aostinos ou Aoste et ont été commercialisées dans les rayons libre-service des grandes enseignes. C’est le cas du jambon cuit Aostinos 2 tranches 130 g, GTIN 3449840404123, lot 12025301, à date limite de consommation du 18 mars 2026, vendu depuis le 17 février chez Intermarché, Leclerc, Casino ou dans le magasin d’usine Aoste.

D’autres paquets de jambon blanc sont rappelés, parmi lesquels le jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g, GTIN 3449860404073, lot 12029108, DLC au 19 mars 2026, vendu depuis le 20 février chez Casino, Auchan, Leclerc ou en magasin d’usine Cochonou. Sont également concernés un jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 2 tranches 130 g et un format 4 tranches 260 g de la marque Aoste, diffusés notamment dans les magasins Système U et Super U, avec des dates limites de consommation fixées au 21 mars 2026.

Comment savoir si votre paquet de jambon est concerné par le rappel ?

Les fiches de rappel précisent aussi des tranches de jambon cuit déclassées de marque NEUTRE, conditionnées en barquettes plastique et vendues en magasin d’usine Aoste. Pour ces produits, les GTIN 3449849917006 et 3449865225949 et les lots 12053018, 12053240 et 12037954, avec des DLC comprises entre le 18 et le 21 mars 2026, sont visés. Un produit rappelé encore présent en rayon peut être signalé sur SignalConso.

Pour vérifier, comparez le nom du jambon, le GTIN, le numéro de lot et la date limite de consommation de l’emballage aux informations des fiches de rappel. Si le paquet correspond, ne le consommez plus, détruisez-le ou rapportez-le en magasin avant le 20 mars 2026, où les modalités de compensation sont indiquées. Un numéro dédié, 04.90.84.24.68, répond aux questions des clients.

Quels risques avec la Listeria si vous avez mangé ce jambon blanc ?

Cette bactérie peut provoquer de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Les alertes citent les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, jugées plus vulnérables après consommation de ces jambons.

Si ces symptômes apparaissent après avoir mangé les produits rappelés, il faut consulter son médecin en signalant la consommation. « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », prévient Rappel Conso.