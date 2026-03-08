Je m'apprêtais à bannir la laine : ce réglage méconnu de la machine a sauvé tous mes pulls préférés

Pulls rétrécis, laine qui gratte, factures salées : beaucoup renoncent à leurs mailles d’hiver. Et si quelques réglages oubliés suffisaient à changer la donne ?

Les mailles moelleuses qui réchauffent tout l’hiver, puis le drame à la sortie de la machine : pull minuscule, feutré, rêche sur la peau. Beaucoup finissent par penser que la laine n’est tout simplement pas faite pour eux et remplissent leur armoire de polyester, à contrecœur, pour éviter ces mauvaises surprises.

En réalité, le problème ne vient pas de la fibre mais des gestes du quotidien. Lavage à la main mal maîtrisé, température trop élevée, essorage violent, lessive inadaptée, tout se conjugue pour abîmer une matière pourtant naturellement chaude et biodégradable. Une fois que certains réglages clés sont compris, la relation avec la laine change complètement.

Quand le pull en laine finit rétréci et irritant

Le traumatisme du beau pull payé cher, surtout lorsqu’il est composé à 100 % de laine mérinos, qui ressort de la machine méconnaissable reste courant. Une consommatrice raconte avoir lavé son premier pull en laine mérinos comme un vêtement classique à 30 ou 40 °C avec un essorage à 1 000 tours : le pull s’est déformé, a bouloché et rétréci au point d’être inutilisable.

Autre réflexe courant, le lavage à la main dans une bassine tiède puis un rinçage à l’eau froide du robinet. Ce choc thermique ouvre les écailles de la fibre et les fait s’emmêler, ce qui provoque feutrage et rigidité. Les lessives classiques, riches en enzymes comme les protéases, aggravent les dégâts en attaquant cette fibre protéique. Pas étonnant que certains pensent devoir bannir la laine.

Le bon programme laine : la révélation qui sauve les pulls

Les machines récentes offrent pourtant une aide précieuse. Le réglage à privilégier reste le programme laine associé à une eau froide absolue. Beaucoup considèrent 30 °C comme une température douce, mais pour une maille animale délicate, c’est déjà trop risqué. L’eau froide évite que les écailles s’ouvrent, tandis que le mouvement du tambour berce les tricots au lieu de les malmener dans un frottement brutal.

Vient ensuite le réglage d’essorage doux : la vitesse la plus basse possible, généralement entre 400 et 600 tours par minute, suffit à extraire l’excès d’eau sans casser les mailles. Une lessive spéciale laine, au pH neutre et idéalement enrichie en lanoline, nettoie en douceur tout en nourrissant la fibre, un peu comme un après-shampoing. Le toucher change, moins rêche, plus souple, les démangeaisons diminuent.

En pratique, cette nouvelle routine pour un pull en laine tient en quelques gestes simples :

Choisir le programme laine avec eau froide absolue.

Limiter l’essorage à 400 ou 600 tours maximum.

Utiliser une lessive spéciale laine sans enzymes agressives.

Prévoir un séchage à plat, loin des sources de chaleur.

Laine qui gratte, peaux sensibles et séchage à plat

Certaines peaux restent pourtant réactives au contact direct de la laine. Les micro-écailles de la fibre irritent les terminaisons nerveuses. Une simple superposition change tout : un sous-pull en coton ou en soie crée une barrière contre les démangeaisons et protège le vêtement de la transpiration, ce qui espace les lavages. En choisissant 70 à 100 % de laine, idéalement mérinos ou cachemire avec une maille épaisse et serrée, puis un séchage à plat sur serviette plutôt qu’un cintre, le pull reste chaud et bien taillé.