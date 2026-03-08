Pâte à sel : ces 3 ingrédients inattendus pour des couleurs intenses et un effet marbré sans mains tachées

Pâte à sel blanche ou déjà colorée, l'ambiance de l'atelier change du tout au tout. Colorants, épices et peinture dans la pâte révèlent aussi un surprenant effet marbré.

Une pâte à sel bien blanche, c’est pratique pour débuter un atelier, mais les yeux des enfants brillent quand la boule devient turquoise, rose bonbon ou mouchetée de violet. Quand on colore la pâte à sel dans la masse, on pétrit la couleur, on la voit se diffuser, la texture reste douce sous les doigts et l’activité prend un autre relief.

Reste la grande question des parents et des animateurs : avec quoi colorer, en quelle quantité, et sans finir avec des mains bleues pendant trois jours ? Entre colorant alimentaire, gouache et poudres d’épices, le résultat et la texture ne sont pas les mêmes. Quelques repères simples aident à doser juste, protéger la table et obtenir des couleurs joyeuses.

Colorer la pâte à sel avant le modelage

Peindre après cuisson fonctionne très bien pour les détails, mais une pâte déjà teintée colore l’objet jusqu’au coeur. Quand un sujet se casse, on ne découvre pas de masse grise à l’intérieur. Surtout, l’enfant voit la couleur voyager pendant qu’il pétrit : la boule se strie, s’homogénéise, se transforme sous ses doigts, et cette phase de pétrissage devient presque aussi amusante que le modelage.

Pour les formes épaisses comme animaux, personnages ou pots, la couleur intégrée tient mieux que la peinture déposée en surface. Une pâte à sel colorée supporte une cuisson lente vers 120 à 130 °C, ce qui limite le ternissement des pigments les plus vifs. On peut ensuite ajouter quelques touches de peinture acrylique ou de feutre pour les yeux, les petits motifs ou un contour bien net.

Colorants, épices ou peinture dans la pâte

Pour une couleur vive et homogène, les colorants alimentaires en gel ou en poudre restent les plus simples. Conçus pour être ingérés, ils rassurent quand la pâte finit dans la bouche. 3 à 8 gouttes de gel suffisent pour 200 g de pâte, en ajoutant peu à peu jusqu’à la teinte voulue. Si vous aimez le naturel, curcuma, cacao, café instantané, spiruline ou betterave en poudre donnent des jaunes, bruns, verts ou roses plus doux.

Pour la peinture, la gouache scolaire marche aussi, mais avec un dosage serré. Pas plus d’une cuillère à café pour 200 g de pâte, sinon la boule devient molle et collante. Dans ce cas, on ajoute une cuillère à soupe de farine à la fois jusqu’à retrouver une consistance souple. Comme la gouache n’est pas faite pour être mangée, on la garde pour les enfants qui ne portent plus tout à la bouche.

Méthode simple et effet marbré

Pour intégrer la couleur, on pétrit d’abord la pâte nature une minute, puis on forme un puits au centre avec le pouce. Le colorant se verse dans ce creux avant de refermer la boule et de pétrir deux à trois minutes en la repliant. Pour un bel effet de pâte à sel marbrée, on prépare deux boules de couleurs différentes, on les roule en boudins, on les tresse et on replie seulement deux ou trois fois pour garder les veines visibles.