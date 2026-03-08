Ne faites plus cette erreur en mars au jardin avec ces 6 arbustes, vos fleurs d'été en dépendent

Partout en France, certains arbustes à floraison estivale doivent passer au sécateur avant la fin mars sous peine de saison sans fleurs. Lesquels viser en priorité et jusqu’où couper pour ne rien gâcher ?

Partout au jardin, les bourgeons gonflent et les mains démangent : il est temps de sortir le sécateur. Beaucoup pensent encore qu’une petite taille d’avril suffira pour préparer l’été. Pour certains arbustes à floraison estivale, ce serait pourtant le meilleur moyen de se priver de fleurs pendant toute la belle saison.

En fin d’hiver, la montée de sève démarre et certains arbustes ne fleurissent que sur le bois de l’année, c’est-à-dire sur les pousses toutes neuves qui vont sortir dans les prochaines semaines. Si la taille est faite trop tard, ces pousses partent au tas de déchets verts. La liste est courte, mais ne pardonne aucun retard.

Pourquoi certains arbustes doivent être taillés en mars

Ces arbustes à tailler en mars ont un point commun : ils préparent leurs boutons floraux sur des tiges qui n’existent pas encore. En les rabattant avant la vraie reprise végétative, on supprime le bois fatigué et on force la plante à émettre des rameaux vigoureux, chargés de futures inflorescences, sans avoir besoin d’engrais chimiques.

Attendre avril change tout : la sève a déjà nourri de jeunes pousses, souvent déjà porteuses de bourgeons invisibles. Un coup de sécateur à ce moment-là revient à couper directement la future floraison. Pour la plupart des régions de France, le bon créneau se situe de fin février à fin mars, avant que les nouveaux feuillages ne s’étalent.

Les 6 arbustes à tailler absolument en mars, un par un

Six arbustes très courants sont concernés. Une seule taille annuelle, maintenant, suffit à les transformer en stars de l’été :

Buddléia : arbuste à papillons qui fleurit sur les tiges de l’année.

: arbuste à papillons qui fleurit sur les tiges de l’année. Lavatère arbustive : superbe mais à bois fragile et de courte vie.

Hibiscus syriacus (althéa) : grandes fleurs en trompette en fin d’été.

Hortensias paniculés et Annabelle : énormes cônes ou boules sur pousses neuves.

et Annabelle : énormes cônes ou boules sur pousses neuves. Spirées d’été : petits buissons couverts de corymbes roses ou rouges.

Potentille arbustive : nuage de petites fleurs jaunes, blanches ou orangées jusqu’aux gelées.

Sur le buddléia, on n’hésite pas : on rabat toutes les branches à environ 20 ou 30 centimètres du sol pour éviter qu’il se dégarnisse de la base et pour obtenir de longues panicules bien denses. La lavatère arbustive se rajeunit en supprimant la plupart des vieux troncs et en réduisant la ramure d’au moins la moitié. Pour l’hibiscus syriacus, on élimine les branches qui se croisent au centre puis on raccourcit chaque tige d’un tiers à la moitié, juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Les hortensias paniculés et l’hortensia Annabelle se contentent, eux, d’une taille à un tiers de la hauteur des tiges, en laissant de belles cannes solides.

Les bons gestes pour réussir la taille de mars

Les spirées d’été supportent très bien le sécateur : on enlève à la base le vieux bois sec et les rameaux trop fins, puis on raccourcit le reste pour ouvrir le cœur du buisson. La potentille arbustive se contente d’un rafraîchissement d’un tiers, voire de moitié pour les sujets très emmêlés, en retrouvant une jolie forme arrondie.

Coupez juste au-dessus d’un bourgeon extérieur, avec un sécateur propre, puis ajoutez un peu de compost au pied.