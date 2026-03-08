Semis de mars : ce mauvais réflexe que presque tous les jardiniers ont et qui ruine vos récoltes d’été

En mars, au potager français, beaucoup de semis finissent en échec malgré un calendrier parfait. Quels gestes manquent encore pour éviter les plants filés et rangs vides ?

Quand reviennent les giboulées et que la lumière s’étire, beaucoup de jardiniers se ruent sur les sachets de graines… pour finir, en juin, par racheter des plants tout faits en jardinerie. Les fameux semis de mars restent souvent décevants : graines qui pourrissent, plantules filées, rangs clairsemés. Pourtant, la saison n’est pas en cause.

Mars, en climat tempéré français, est une fenêtre courte où se jouent à la fois les récoltes d’été et la réussite de nombreuses vivaces. Le sol commence à se réchauffer, les jours rallongent, mais le froid rôde encore. Savoir quelles graines réclament la chaleur, lesquelles exigent du froid, change tout.

Semis de mars : frileux sous abri, rustiques en pleine terre

Les légumes-fruits à cycle long comme tomates, poivrons, aubergines, piments ou basilic adorent la chaleur mais la redoutent dehors. Ils se sèment dès mars en intérieur lumineux, à environ 18 à 22 °C, dans un terreau fin légèrement humide. S’ils sont semés plus tard ou au frais, la fructification glisse vers la fin de l’été.

À l’inverse, radis, carottes, pois, épinards ou laitues de printemps aiment la fraîcheur. Dès que la terre est ressuyée et autour de 8 à 10 °C, on les sème en lignes, bien clair, sans tasser. Des radis se récoltent alors en 3 à 4 semaines, les épinards en 4 à 6 : une belle récompense précoce.

Ces graines de mars qui ont besoin de froid pour démarrer

Chez de nombreuses vivaces, arbustes de climat froid ou espèces potagères comme le cerfeuil tubéreux, la graine ne doit surtout pas germer trop tôt. En botanique, la stratification se définit comme « un procédé technique permettant de lever la dormance des graines, en imitant artificiellement les conditions hivernales pour initier la germination », explique le site Alsagarden. Mars marque souvent la fin de cette phase clé.

Deux options existent en pratique. De manière naturelle, on sème dehors en pot, en pleine terre ou sous châssis entre janvier et mars dans un substrat drainant, souvent enrichi en sable, et la levée se fait au printemps. Version artificielle, les graines patientent au réfrigérateur, à 4 à 6 °C dans un sable humide, pendant quelques semaines ou mois avant le semis.

Erreurs fréquentes des semis de mars et petits coups de pouce

La plupart des ratés viennent de gestes simples. Semer très tôt derrière une fenêtre peu lumineuse donne des plants filés, tout minces, qui s’affaissent. Arroser comme en été détrempe le terreau et favorise la fonte des semis. Semer trop serré complique tout : mieux vaut quelques graines par godet que des dizaines qui étouffent.

Autre piège classique des semis de mars au potager : ignorer la température. En pleine terre froide, sous 8 à 10 °C, carottes ou pois lèvent mal. Dedans, une pièce à 15 °C reste trop fraîche pour les tomates. Certains jardiniers utilisent une couche chaude au fumier, qui réchauffe naturellement les godets, puis acclimatent leurs plants dehors en les sortant chaque jour, à l’abri des dernières gelées.