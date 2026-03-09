Rappel conso : chez Auchan, ne consommez surtout pas cette viande de porc marinée, risque de salmonelles

Une viande de porc marinée vendue chez Auchan fait l’objet d’un rappel en urgence pour suspicion de salmonelles. Avant de passer à table, un détail mérite votre attention.

Grillées à la poêle avec une salade verte ou quelques pommes de terre, les côtes de porc marinées font partie des dîners express les plus répandus. Faciles à préparer et bon marché, ces morceaux prêts à cuire finissent souvent au réfrigérateur ou au congélateur, sans que le ticket de caisse soit conservé. Si les courses se font en Seine-Saint-Denis, une vigilance accrue se justifie actuellement.

Un rappel de viande chez Auchan vient en effet d’être signalé pour des côtes de porc dans l’échine en marinade Tex-Mex, préparées au rayon boucherie traditionnelle du magasin Auchan Villepinte dans le 93. En cause, la présence de bactéries Salmonella spp. dans cette viande de porc vendue fin février et début mars 2026. Avant de planifier le prochain repas, quelques vérifications s’imposent.

Rappel Auchan côtes de porc en marinade Tex-Mex : risque de salmonelles

Signalée sur le site officiel Rappel Conso, l’alerte vise un seul point de vente : le supermarché Auchan Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Le produit concerné correspond à des côtes de porc dans l’échine en marinade Tex-Mex, vendues sans marque, au rayon boucherie traditionnelle. Toutes les pièces écoulées entre le 26/02/2026 et le 05/03/2026 sont incluses dans ce Rappel Auchan côtes de porc en marinade Tex-Mex, quel que soit le conditionnement, le code GTIN n’ayant pas été communiqué. Les autorités demandent de ne plus consommer cette viande, même bien cuite ou congelée.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Sans marque – côtes de porc dans l’échine en marinade Tex-Mex (rayon boucherie traditionnelle, Auchan Villepinte) 🔢 GTIN & Lots : Code GTIN non communiqué – Tous les lots vendus entre le 26/02/2026 et le 05/03/2026 (inclus) 📅 DLC / Durabilité : Dates limites de consommation non précisées sur la fiche de rappel 🛒 Distributeurs : Magasin Auchan Villepinte, 93420 Villepinte (Seine-Saint-Denis, 93) – AUCHAN RETAIL SERVICES Fin de la procédure : 04/04/2026

Quels sont les risques ?

La présence de bactéries Salmonella dans ces côtes de porc peut provoquer une salmonellose, infection digestive. Après consommation, les symptômes surviennent en général entre 6 et 72 heures : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre, parfois maux de tête et grande fatigue. La maladie entraîne un risque de déshydratation si les pertes d’eau ne sont pas compensées.

Les jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées et malades immunodéprimés restent les plus vulnérables. Chez eux, la salmonellose peut nécessiter une surveillance médicale. Toute personne ayant mangé ces côtes de porc et présentant diarrhées ou forte fièvre devrait consulter rapidement un médecin.

Comment se faire rembourser ?

Si ces côtes de porc Tex-Mex se trouvent encore au réfrigérateur ou au congélateur, il est recommandé de ne plus les consommer, même après cuisson. Placez la viande dans un sac fermé pour limiter les contacts, puis rapportez-la au service client de l’Auchan Villepinte afin d’obtenir un remboursement jusqu’au 04/04/2026.

Le magasin, distribué par AUCHAN RETAIL SERVICES, reprend les produits concernés sans frais. En cas de doute sur la viande ou si des symptômes apparaissent après consommation, l’accueil répond aux questions au 01 49 63 62 62.