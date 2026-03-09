Rappel conso : ces tétines NUK pour bébé vendues en ligne partout en France présentent un risque d'étouffement

Un défaut passé inaperçu pousse NUK à rappeler en urgence certaines sucettes très répandues. Quels modèles sont concernés et que doivent faire les parents ?

Objet du quotidien pour apaiser les pleurs, la sucette se glisse dans presque tous les sacs à langer. Parmi les modèles les plus achetés, les tétines de la marque NUK, souvent commandées directement sur Internet, occupent une place de choix dans les bouches des bébés.

Un rappel NUK sucette NUK Signature / NUK First Choice Classic taille 3 vient pourtant d’être déclenché partout en France, en raison d’un risque d’étouffement. Il vise des tétines vendues sur la boutique en ligne officielle NUK et livrées à domicile. Place aux vérifications.

Des tétines NUK rappelées partout en France

La fiche de rappel a été publiée le 6 mars 2026 sur la plateforme publique RappelConso, à l’initiative de Allègre Puériculture NUK/MAPA, pour des sucettes NUK Signature taille 3 rebaptisées NUK First Choice Classic taille 3. Les produits concernés ont été commercialisés entre le 1 avril 2024 et le 30 novembre 2025, exclusivement sur la boutique officielle nuk.fr, puis expédiés partout en France par MAPA GmbH.

Seuls certains lots sont visés, identifiés par leurs numéros de GTIN et de lot.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : NUK – sucettes NUK Signature taille 3 / NUK First Choice Classic taille 3 🔢 GTIN et lots : GTIN 10177206 : lots 750929, 761573, 768317 ; GTIN 10177207 : lots 749271, 751131, 758111, 761928, 769582 ; GTIN 10177208 : lots 750764, 754846, 756554, 758827, 773332 ; GTIN 10177209 : lots 752036, 753084, 758866, 760986 ; GTIN 10177261 : lot 773938 ; GTIN 10177262 : lot 773258 📅 DLC / Durabilité : Non concerné (produit non alimentaire, articles de puériculture) 🛒 Distributeurs : Boutique en ligne officielle nuk.fr, produits expédiés par MAPA GmbH pour le compte de Newell Brands Germany GmbH, livraison sur toute la France Fin de la procédure : 30 septembre 2026

Quels sont les risques de santé ?

Le défaut ne touche pas la composition de la sucette, mais sa solidité. Selon RappelConso, une altération potentielle du produit peut permettre à la téterelle en silicone de se détacher de la collerette sous une faible traction. Or ces deux parties devraient rester solidaires même quand l’enfant tire fort avec la bouche.

Si la téterelle se sépare pendant que le bébé tète, elle peut être aspirée ou avalée et bloquer les voies respiratoires. Le risque évoqué est un étouffement, voire une suffocation. En cas de toux brutale, difficulté à respirer, visage qui bleuit ou changement de comportement après l’usage d’une sucette, il est conseillé de contacter sans délai les services de secours ou un professionnel de santé.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les sucettes issues des lots rappelés doivent être retirées immédiatement de la bouche et de l’environnement de l’enfant. Elles peuvent être détruites en découpant la téterelle, ou conservées en attendant les consignes détaillées du service consommateurs NUK/MAPA.

Pour obtenir un remboursement ou un échange, les parents sont invités à identifier le modèle et le lot, puis à contacter le service clients dédié au 0 805 54 23 19 ou via la page de rappel sur le site nuk.fr. La prise en charge des tétines concernées est prévue jusqu’au 30 septembre 2026. Les produits NUK achetés auprès d’autres vendeurs restent à vérifier directement sur RappelConso.