Déco nordique : Marimekko débarque enfin en France, cette nouvelle adresse parisienne change tout pour votre salon

Après des années de minimalisme pâle, une légende finlandaise de la déco nordique vient colorer nos intérieurs français. Que réserve l’arrivée de Marimekko Paris au cœur du Marais ?

Le printemps arrive à peine que l’envie de rafraîchir le salon se fait déjà pressante. Après des années de domination du blanc cassé et des lignes ultra sages, beaucoup rêvent d’une touche plus joyeuse sans transformer leur appartement en foire aux couleurs. Une maison nordique mythique vient justement bouleverser la donne en France.

Cette icône, c’est Marimekko, label finlandais fondé en 1951 et adulé des amateurs de déco nordique pour ses imprimés graphiques. Longtemps, les Français n’y accédaient qu’en commandant en ligne, à distance. La marque pose désormais ses valises à Paris, avec une première boutique dans le bouillonnant quartier du Marais. Une petite révolution pour nos intérieurs.

Marimekko, la légende finlandaise qui réchauffe le design scandinave

Née en Finlande en 1951, la maison Marimekko a toujours défendu un design scandinave joyeux, loin du minimalisme refroidi souvent associé au Nord. Ses créations cultes misent sur de grands motifs, des aplats francs et des objets du quotidien faciles à vivre. Le plus célèbre reste le motif Unikko, coquelicots graphiques reconnaissables entre mille.

Ce parti pris tombe à pic avec les tendances déco 2026. Le style scandinave s’oriente vers des ambiances plus chaleureuses et personnelles, riches en couleurs et en textures. Marron profond, vert olive, prune, jaunes miel ou moutarde, touches d’orange : cette palette chaleureuse dialogue naturellement avec les grands motifs floraux et un esprit kitsch joyeux attendu pour l’année à venir.

Une première boutique Marimekko Paris, expérience immersive au cœur du Marais

Dans la nouvelle boutique Marimekko Paris, installée dans le Marais, le visiteur quitte immédiatement la grisaille. L’espace met en avant les matériaux bruts et l’intensité des pigments. On circule entre les univers comme dans un appartement nordique rêvé, en prenant le temps de toucher les textiles, d’observer les harmonies de couleurs, de projeter ces pièces chez soi.

Cette adresse donne enfin accès, sans passer par des sites étrangers, à tout l’univers de la marque pour la maison. On y trouve du linge de lit, des nappes, des coussins, de la vaisselle en céramique peinte, des textiles au mètre et une foule de petits accessoires décoratifs. Pour un premier achat, quelques pièces suffisent à changer l’atmosphère :

un mug ou un bol iconique pour réveiller la table du petit-déjeuner

une housse de coussin marquée posée sur un canapé clair et neutre

Adopter Marimekko chez soi sans fatiguer les yeux ni le sommeil

Pour apprivoiser ces imprimés, mieux vaut miser sur la slow déco : peu d’objets, choisis avec soin, fabriqués dans des matériaux naturels durables. Un canapé beige en lin lavé, une table en bois brut, quelques touches de rotin créent un fond calme. Les motifs Marimekko se posent alors par petites touches, soulignés par une lumière blanc chaud autour de 2 700 Kelvins.

Dans la chambre, mieux vaut garder des murs doux, bleu grisé, vert sauge ou beige chaud, et réserver les grands motifs à un coussin, un plaid ou un rideau unique. Cette mesure préserve une ambiance paisible. Dans un salon haussmannien au parquet ancien et moulures, une nappe ou une affiche Marimekko suffit souvent : une seule pièce forte par pièce garde le charme français intact.