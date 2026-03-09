Rappel conso : ce jambon Aoste chez Intermarché et E.Leclerc en France pourrait être contaminé par la Listeria

Plusieurs jambons Aoste très consommés au quotidien viennent d’être retirés des rayons pour suspicion de listeria. Entre foyers inquiets et rappels en chaîne, l’alerte s’intensifie.

Sandwichs du midi, croque-monsieur improvisés, assiettes de charcuterie à l’apéritif : le jambon blanc de marque s’invite très souvent dans les repas familiaux. Les produits Aoste, bien installés en grande distribution, figurent parmi les références les plus achetées.

Depuis quelques jours, plusieurs références de jambon Aoste vendues partout en France font l’objet d’un rappel jambon Aoste listeria pour suspicion de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes. Un lot de jambon Carrefour au torchon est également concerné pour le même motif. Vérifier les barquettes au réfrigérateur devient capital.

Rappel jambon Aoste listeria : de nombreux lots retirés

D’après le site Rappel Conso, l’alerte a été publiée entre le vendredi 6 et le lundi 9 mars 2026, après la mise en évidence d’un risque de présence de Listeria dans différents jambons cuits Aoste. Cinq références conditionnées en 2 ou 4 tranches sont rappelées dans de grandes enseignes nationales.

Les produits concernés vont des jambons cuits Aostinos dédiés aux sandwichs au jambon cuit au torchon, avec ou sans couenne, jusqu’au jambon supérieur cuisiné à l’os. Les dates limites de consommation s’échelonnent du 18 au 21 mars 2026 et le rappel s’applique à tout le territoire français. En parallèle, un jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité (GTIN 3560070496006, lots 12025640 et 12036283, DLC 18 et 21 mars 2026), vendu chez Carrefour et Cora, fait l’objet d’une procédure distincte.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Aoste (gammes de jambon cuit Aostinos, au torchon, au torchon sans couenne, supérieur cuisiné à l’os) 🔢 GTIN & Lots :

Jambon cuit Aostinos 2 x 130 g : GTIN 3449840404123, lot 12025301 (DLC 18/03/2026)

Jambon cuit au torchon 4 x 260 g : GTIN 3449860404073, lot 12029108 (DLC 19/03/2026)

Jambon cuit au torchon sans couenne 4 x 240 g : GTIN 3449860404080, lot 12038979 (DLC 21/03/2026)

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 2 x 130 g : GTIN 3449865373145, lot 12038981 (DLC 21/03/2026)

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 4 x 260 g : GTIN 3449865374128, lot 12038980 (DLC 21/03/2026) 📅 DLC / Durabilité : 18/03/2026 ; 19/03/2026 ; 21/03/2026 🛒 Distributeurs : Intermarché, E. Leclerc, Casino, Recettes et Cabas, magasins d’usine Aoste, Auchan, Maison du frais, Gral central, Système U, Coopérative U ; rappel valable partout en France. Fin de la procédure : Entre le 20 et le 24 mars 2026 selon la référence

Quels sont les risques de santé ?

Les jambons visés peuvent contenir la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Cette infection se traduit le plus souvent par de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Le délai d’incubation peut atteindre huit semaines, avec un risque de formes graves chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Tous les lots listés par Rappel Conso doivent être mis de côté immédiatement : ne plus consommer le jambon, même s’il paraît normal. Les consommateurs peuvent détruire les barquettes ou les rapporter en magasin pour un remboursement, en gardant l’emballage indiquant GTIN, lot et DLC. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures après ingestion d’un jambon Aoste ou du jambon Carrefour rappelé, consulter sans attendre un médecin en signalant une exposition ; pour le produit Carrefour, un service répond au 0805908070 du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.