Je ne fais plus jamais de gratin le soir : ce plat au four à base de courgettes rend tout le monde accro à table

Un soir de semaine, le gratin de courgettes a quitté notre table au profit d’un crumble salé au chèvre. Plus léger, prêt en quelques minutes et plébiscité par toute la famille, ce plat au four change la donne.

Le soir, la fatigue se mêle souvent à l’envie d’un plat bien chaud, servi en grand plat au milieu de la table. Longtemps, beaucoup ont dégainé le classique gratin de courgettes, avec sa sauce riche et son fromage coulant, avant de se lasser d’un résultat parfois lourd, parfois trop aqueux.

Un autre plat au four a peu à peu pris la place de ce gratin : croustillant dessus, moelleux dessous, rempli de courgettes juteuses et de fromage parfumé. Ce crumble de courgettes au chèvre, qui sent bon le parmesan doré et le beurre qui grésille, a tout du nouveau rituel du soir, celui que toute la famille réclame. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se prépare très vite.

Pourquoi ce crumble de courgettes au chèvre fait oublier le gratin du soir

Un gratin classique s’appuie souvent sur de la crème, une béchamel ou même une sauce au vin blanc et à la féta, pour un résultat généreux mais assez lourd. Les soirs de semaine, beaucoup cherchent pourtant quelque chose de plus vif, qui garde le côté gratiné sans l’épaisseur de la sauce. Les lasagnes de courgettes sans béchamel, à base de ricotta, de coulis de tomate et de basilic, vont déjà dans ce sens.

Le crumble salé, lui, joue la carte du contraste : courgettes en dés pré-saisis à l’huile d’olive, cœur au chèvre frais qui fond par endroits, et surface “sableuse” au parmesan qui devient croûte dorée au four. En cinq minutes de poêlée vive, les courgettes prennent une légère note sucrée et un parfum végétal tout en rendant leur eau, ce qui évite le plat qui baigne dans le jus.

Crumble de courgettes au chèvre : ingrédients clés et gestes rapides

Pour ce plat du soir, la base reste très simple : courgettes, fromage et pâte à crumble. Avec environ 600 g de courgettes, 1 oignon, un peu d’huile d’olive, 100 g de chèvre frais, 60 g de farine, 40 g de beurre froid et 40 g de parmesan râpé, on obtient un grand plat familial. Voici ce qu’il faut prévoir :

Courgettes en petits dés et oignon émincé, sautés 5 minutes à feu moyen-vif dans l’huile, poêle non couverte.

Chèvre frais émietté en pluie pour créer des petites poches crémeuses.

Crumble sablé en mélangeant farine et parmesan, puis beurre bien froid du bout des doigts.

Une fois le four préchauffé à 200 °C, la poêlée de courgettes se verse dans le plat, le chèvre se disperse à la surface, puis le crumble se répartit sans tasser. Vingt minutes à 200 °C suffisent pour obtenir un dessus bien doré ; un repos de 3 à 5 minutes permet au cœur de se tenir. À la cuillère, la croûte craque, la base reste moelleuse, avec ce fil de fromage qui donne envie de se resservir.

Variantes au four et astuces pour préparer ce plat de courgettes le soir

Pour en faire un vrai plat complet, pois chiches, lardons, dés de jambon ou un peu de quinoa cuit peuvent rejoindre les courgettes dans la poêle. Le crumble se décline aussi toute la semaine : version courgettes, tomates et mozzarella avec basilic frais à la sortie du four, version courgettes, champignons et comté avec une pointe de muscade, ou encore mélange courgettes, carottes et féta, relevé de citron et d’origan. Autre option au four pour changer du gratin : des lasagnes de courgettes aux lamelles très fines, nappées d’une sauce express ricotta-tomate-basilic, recouvertes de mozzarella râpée et gratinées 35 minutes à 180 °C, pour un résultat fondant sans béchamel.

Côté organisation, le crumble supporte très bien l’anticipation. La base de courgettes cuites se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, tout comme le mélange sec de crumble conservé à part. Le soir venu, il suffit d’assembler et d’enfourner. Pour réchauffer sans perdre le croustillant, un passage de 10 minutes au four à 180 °C fonctionne bien, quand le micro-ondes tend à ramollir la croûte. Servi avec une salade croquante, quelques noix ou une sauce yaourt-citron, ce plat au four à base de courgettes trouve vite sa place dans la rotation des soirs pressés.