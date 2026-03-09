Action frappe fort avec cette scie sauteuse à 19,95 € : ce qu'elle permet (vraiment) de couper sans se ruiner

À 19,95 € chez Action, la scie sauteuse Ferm Powerline promet aux bricoleurs du dimanche des coupes propres dans le bois comme dans le métal. Mais ce petit modèle filaire tient-il vraiment la route une fois branché dans le garage ?

Quand les beaux jours reviennent, les projets s’enchaînent vite : recouper une étagère, arrondir un plateau, ajuster une planche qui dépasse. Sauf qu’il manque souvent l’outil pratique pour faire des découpes propres sans y passer la journée ni vider le compte en banque.

C’est là que la scie sauteuse Ferm Powerline vendue chez Action revient dans les rayons, avec ses 400 W et son prix choc de 19,95 €. Une offre qui fait parler dans les allées bricolage, mais qui laisse une vraie question : jusqu’où peut-on aller avec cette machine à petit budget ?

Scie sauteuse Ferm Powerline Action : fiche rapide et promesse en rayon

Cette scie sauteuse est un modèle filaire, alimenté en 230 V, avec un câble de 2 m, un capot de protection et des accessoires fournis pour commencer à couper dès le déballage. Sur sa fiche, Action la présente comme « Parfaite pour les débutants et les bricoleurs fanatiques qui veulent un résultat épuré sans tracas », ce qui donne tout de suite le ton.

On parle d’un outil d’entrée de gamme pensé pour un usage occasionnel : petits travaux à la maison, coin atelier dans le garage, projets week-end. À 19,95 €, ce n’est pas une scie d’atelier conçue pour avaler des mètres de coupe ultra droites, mais plutôt un compagnon qui dépanne et fait le job sur les matériaux courants.

Découpes sur bois et métal : ce que la Ferm Powerline sait vraiment faire

Sur le bois, une scie sauteuse est à l’aise pour les coupes droites courtes, les courbes, les découpes d’ajustement dans du pin, de l’aggloméré ou des panneaux fins. Le résultat dépend surtout du geste : semelle bien à plat, avance régulière, vitesse adaptée. Un scotch de masquage posé sur le trait limite les éclats, et couper du bon côté de la ligne évite les mauvaises surprises.

Pour garder des coupes propres, quelques réflexes aident vraiment :

Maintenir la pièce avec des serre-joints pour réduire les vibrations.

Laisser la lame travailler sans forcer, surtout dans les courbes serrées.

Tester d’abord sur une chute avant d’attaquer la pièce finale.

Côté métal, la Ferm Powerline reste un outil de dépannage. Elle convient pour de la tôle fine, de petits profilés alu ou des rails légers, à condition d’utiliser une lame spécifique métal. Mieux vaut avancer doucement, faire des pauses pour laisser refroidir la lame, éventuellement lubrifier légèrement, et toujours bien maintenir la pièce, en gérant les bavures avec une lime et en portant les protections adaptées.

Lames, accessoires et bons réflexes pour rentabiliser les 19,95 €

Le résultat final dépend énormément des lames : bois rapide, bois propre, stratifié, métal, chaque profil a son usage. Plus les dents sont fines, plus la coupe est nette, mais aussi plus lente. Pour couvrir l’essentiel, beaucoup se constituent un petit kit avec au moins une lame bois « débit », une lame bois « finitions » et une lame métal. Action propose d’ailleurs un lot de lames de scie sauteuse Werckmann (15 pièces) à 2,49 €, pratique pour démarrer sans exploser le budget.

Avant de passer en caisse, un rapide contrôle en magasin rassure : état général correct, capot bien en place, câble de 2 m intact, accessoires présents, ticket à garder. Une fois à la maison, quelques essais sur des chutes de bois ou de métal permettent de prendre la main sur la scie sauteuse Ferm Powerline Action, d’ajuster sa vitesse d’avance et de trouver les lames les plus adaptées à ses projets.