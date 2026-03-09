Action : cette déco murale à moins de 12 € donne du relief à votre salon en un geste (et évite le faux-pas kitsch)

Besoin de réchauffer votre salon ou votre chambre sans tout refaire ? Cette déco murale tuftée à 11,95 € chez Action promet un effet relief chic, loin du kitsch.

Au printemps, l’envie de changer d’ambiance revient, mais pas forcément celle de repeindre ou de pousser les meubles. Un simple détail au mur peut suffire à réchauffer une pièce. Chez Action, une décoration murale tuftée vendue 11,95 € attire justement les regards : matière texturée, palette douce, esprit arty, le tout sans toucher au reste du mobilier. De loin, on dirait un cadre de concept store plutôt qu’une trouvaille de bazar.

Cette pièce textile encadrée joue sur le relief plutôt que sur les motifs criards. Elle est pensée pour habiller un mur de salon ou de chambre avec une présence douce, presque tactile. Elle promet plus de chaleur, un peu moins d’écho, et un côté déco travaillé qui ne verse pas dans le kitsch. De quoi intriguer dès l’entrée dans la pièce.

À 11,95 €, la décoration murale tuftée Action qui change un mur

Le cadre affiche des dimensions de 50 x 70 cm, assez généreuses pour structurer un pan de mur, mais sans l’écraser. Il combine bois MDF, polyester tufté, fer et carton, avec du bois certifié FSC®. Prévue pour être simplement suspendue, cette déco reste légère, facile à accrocher et à déplacer. Pour moins de 12 €, l’effet visuel se rapproche clairement d’une pièce de boutique spécialisée.

Le tufté apporte un aspect moelleux et en relief que l’œil repère tout de suite. Là où une affiche papier reste plate, la matière capte la lumière différemment au fil de la journée. Les couleurs beiges, brunes et noires restent calmes, ce qui donne du caractère sans surcharge. Action explique aussi que cette surface textile peut rendre l’acoustique de la pièce un peu plus agréable.

Salon ou chambre : profiter de la déco tuftée sans tomber dans le kitsch

Dans le salon, la décoration murale tuftée fonctionne bien au-dessus du canapé ou d’un meuble bas. Pour garder un rendu chic, mieux vaut l’installer sur un mur plutôt nu, avec des textiles unis sur le canapé et un tapis simple. Les teintes naturelles dialoguent facilement avec du bois clair, quelques touches noires et une plante, pour un esprit scandinave ou japandi très actuel.

Dans la chambre, elle peut jouer le rôle de tête de lit légère. On la place centrée, en laissant un espace d’air au-dessus des oreillers pour ne pas écraser le lit. Une parure unie ou à petits motifs suffit ensuite ; inutile d’ajouter beaucoup de coussins texturés. Dans une entrée ou un bureau, cette seule pièce suffit souvent à donner du relief sans alourdir l’espace.

Installation et entretien : les bons gestes pour un rendu haut de gamme

Pour un rendu vraiment haut de gamme, on place le centre du cadre à hauteur des yeux, autour de 1,50 m. Au-dessus d’un canapé ou d’un lit, on garde en général 20 à 30 cm entre le meuble et le bas du cadre. Un crochet adapté et un petit coup de niveau suffisent. Côté entretien, un dépoussiérage régulier au chiffon doux préserve le relief et les tons clairs sans effort.