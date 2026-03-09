Rappel conso : ce jambon blanc vendu dans toute la France est suspecté de listeria, vérifiez vite votre frigo

Un rappel jambon blanc listeria touche en mars 2026 des paquets vendus dans la plupart des grandes surfaces françaises. Êtes-vous concerné par cette alerte qui vise le frigo du quotidien ?

Un simple paquet de jambon blanc dans le frigo, acheté pour les croque-monsieur ou les sandwichs des enfants, se retrouve au cœur d’une alerte nationale. Début mars 2026, plusieurs références de jambon cuit vendues en grandes surfaces font l’objet d’un rappel massif, par mesure de précaution, partout en France.

L’alerte a été publiée sur la plateforme officielle Rappel Conso le 6 mars 2026 et vise des jambons blancs susceptibles d’être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Sont concernés des produits de marques connues, distribués chez Leclerc, Intermarché, Auchan, Casino, Super U ou encore Carrefour. Le point commun : ils étaient vendus tout à fait normalement ces dernières semaines. De quoi donner envie de vérifier très vite ce qui se trouve dans son réfrigérateur.

Rappel jambon blanc : une alerte qui s’étend à tout le territoire

Cette alerte de rappel jambon blanc listeria concerne plusieurs types de jambon cuit : des barquettes pour le quotidien, mais aussi du jambon au torchon plus haut de gamme. Rappel Conso évoque un risque de présence de Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, une infection d’origine alimentaire. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, ce qui explique la prudence des autorités. Autrement dit, une personne contaminée peut ne se sentir mal que bien après avoir terminé le paquet.

Tous ces jambons ne doivent plus être consommés : il est recommandé de les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement ou de les détruire. Les personnes qui ont déjà mangé ces produits doivent rester attentives à une fièvre, seule ou avec maux de tête et courbatures. Le risque devient particulièrement sérieux pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. En cas de doute, les autorités conseillent de consulter un médecin en mentionnant le jambon consommé.

Quels jambons Aoste, U et Carrefour sont rappelés pour risque de listeria ?

Les références visées couvrent plusieurs marques phares des rayons charcuterie, avec des dates limites de consommation courant mars 2026. On retrouve des produits Aoste pour les barquettes familiales, des jambons cuits supérieurs à l’os vendus sous marque U, mais aussi un jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité (GTIN 3560070496006, lots 12025640 et 12036283, DLC 18 et 21 mars 2026). Pour y voir clair, mieux vaut passer en revue les grands types de paquets concernés :

Jambon cuit Aostinos et jambon cuit au torchon Aoste, en barquettes de 2 ou 4 tranches.

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os sous marque U, vendu en barquettes de 2 et 4 tranches.

Tranches de jambon déclassées vendues localement dans le Rhône et l’Isère.

Jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité, rappelé jusqu’au 24 mars 2026.

Pour savoir si votre paquet fait partie du lot, regardez le nom commercial, la date limite de consommation et, si possible, le numéro de lot imprimé près du code-barres.

Listeria, symptômes et démarches : quand consulter après ce rappel de jambon

La listériose se manifeste le plus souvent par une fièvre, parfois accompagnée de maux de tête et de courbatures, et peut provoquer de rares complications neurologiques.

Comme le délai d’incubation peut atteindre huit semaines, une personne inquiète, en particulier si elle est enceinte ou fragile, peut consulter son médecin ou appeler Carrefour au 0805908070.