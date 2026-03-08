Rappel de jambon blanc Aoste : si vous avez ces tranches au frigo, elles peuvent provoquer une infection grave

Depuis le 6 mars 2026, un rappel massif vise plusieurs jambons blancs Aoste, y compris des tranches déclassées vendues en Isère et dans le Rhône. Quels lots sont concernés et quels risques réels pour la listériose ?

Du jambon blanc Aoste dans le frigo, des sandwichs déjà prêts pour la semaine… et une alerte sanitaire qui tombe. Depuis le 6 mars 2026, un rappel jambon blanc Aoste a été lancé en France pour un risque de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.

Plusieurs lots de jambon blanc Aoste vendus chez Super U, Intermarché, Casino, Auchan et Leclerc sont concernés, mais aussi des tranches de jambon cuit déclassées de marque NEUTRE, écoulées en magasins d’usine en Isère et dans le Rhône. Le tout est détaillé sur le site officiel Rappel Conso : de quoi donner envie de vérifier son frigo de près.

Quels jambons blancs Aoste sont rappelés pour risque de Listeria ?

L’alerte vise d’abord plusieurs références de jambon blanc Aoste fabriquées sur le site identifié par la marque de salubrité FR 38.012.001 CE. Les produits mis en cause incluent le jambon cuit Aostinos deux tranches, le jambon cuit au torchon Aoste quatre tranches, sa version au torchon sans couenne, ainsi que le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste en formats deux et quatre tranches, vendus dans toute la France.

Ces barquettes, écoulées en grandes surfaces, sont suspectées d’être contaminées par Listeria monocytogenes, « agent responsable de la listériose ». Les autorités sanitaires demandent de ne plus consommer ces jambons, de les détruire ou de les rapporter en magasin pour connaître les modalités de compensation.

Tranches de jambon cuit déclassées NEUTRE : focus sur l’Isère et le Rhône

Un volet plus discret du rappel concerne des « Tranches de jambon cuit déclassées » de marque NEUTRE, vendues uniquement en magasin d’usine Aoste. En Isère (38), le produit portant le GTIN 3449849917006, lots 12053018 et 12053240, avec des dates limite de consommation au 18/03/2026 et 21/03/2026, a été commercialisé du 24/02/2026 au 21/03/2026 en barquettes plastique à conserver au réfrigérateur.

Dans le Rhône (69), un autre paquet de tranches de jambon cuit déclassées NEUTRE, GTIN 3449865225949, lot 12037954, DLC au 18/03/2026, a été vendu du 06/03/2026 au 18/03/2026 en magasin d’usine. Le motif est identique : « Suspicion de présence de listeria monocytogenes ». La procédure de rappel court jusqu’au 20 mars 2026 et un numéro de contact unique est indiqué : 04 90 84 24 68, avec compensation précisée sur place.

Listériose : symptômes à surveiller et gestes à adopter

La listériose est décrite comme une maladie qui peut être grave, avec un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines. Les fiches de Rappel Conso précisent que les personnes ayant consommé ces produits doivent surveiller l’apparition de fièvre, de maux de tête et de courbatures, en particulier les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Le site gouvernemental rappelle : « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient de la fièvre et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », indique le site gouvernemental, cité par Midi Libre. En pratique, les consommateurs sont invités à ne plus manger ces jambons, à les rapporter ou les détruire, et à rester attentifs durant plusieurs semaines. Si le produit semble encore présent en rayon, il peut être signalé via la plateforme SignalConso.