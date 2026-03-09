Listeria : ce vaste rappel de jambon Aoste et Carrefour qui pourrait concerner votre frigo sans que vous le sachiez

Plusieurs jambons Aoste et Carrefour le marché Filière qualité sont rappelés partout en France pour risque de listériose. Lots, dates et gestes à adopter restent à passer au crible.

Un vaste rappel de jambon pour suspicion de contamination à la Listeria vient d’être lancé en France entière. Plusieurs références industrielles, principalement de la marque Aoste et de la gamme Carrefour le marché Filière qualité, font l’objet d’un rappel de jambon lié à la Listeria sur la plateforme officielle Rappel Conso.

Les lots concernés ont été vendus entre la fin février et le 6 mars 2026 dans de nombreuses enseignes (Système U, Intermarché, Leclerc, Casino, Auchan, Carrefour, Cora) et dans des magasins d’usine en Isère et dans le Rhône. En cas de consommation, le risque principal est une listériose, infection qui inquiète surtout femmes enceintes, personnes âgées et personnes immunodéprimées : de quoi inciter à vérifier de près son paquet.

Rappel de jambon Listeria : marques, lots et dates à vérifier

Le rappel touche principalement des jambons cuits supérieurs ou au torchon de la marque Aoste, en barquettes de 2 ou 4 tranches, ainsi que des produits déclassés vendus sous marque neutre en magasins d’usine. Un jambon cuit au torchon en barquette de 2 tranches 120 g de la gamme Carrefour le marché Filière qualité, code GTIN 3560070496006, est aussi visé.

Voici les principales références à repérer dans votre frigo :

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 4 tranches 260 g, lot 12038980, DLC 21/03/2026.

Jambon cuit supérieur cuisiné à l’os Aoste 2 tranches 130 g, lot 12038981, DLC 21/03/2026.

Jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g, lot 12029108, DLC 19/03/2026.

Jambon cuit au torchon sans couenne Aoste 4 tranches 240 g, lot 12038979, DLC 21/03/2026.

Jambon cuit Aostinos 2 tranches 130 g, lot 12025301, DLC 18/03/2026.

Tranches de jambon cuit déclassées marque neutre, lots 12053018 (DLC 18/03/2026) et 12053240 (DLC 21/03/2026).

Talon de jambon cuit déclassé marque neutre, lot 12037954, DLC 18/03/2026.

Jambon cuit au torchon 2 tranches 120 g Carrefour le marché Filière qualité, GTIN 3560070496006, lots 12025640 (DLC 18/03/2026) et 12036283 (DLC 21/03/2026).

Quels dangers avec la Listeria dans ces jambons rappelés ?

Le rappel est motivé par la présence ou une suspicion de présence de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Sur cette infection, « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », note le site Rappel Conso, cité par TF1info, qui rapporte aussi : « des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir ».

« Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », indique encore Rappel Conso. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être « particulièrement attentives à ces symptômes ».

Que faire si votre jambon est concerné par ce rappel ?

Si l’un de ces jambons se trouve encore chez vous, ne le consommez pas, rapportez-le en magasin ou détruisez-le ; il sera remboursé.

Pour toute question, Aoste répond au 04 90 84 24 68 jusqu’au 20 mars 2026, et Carrefour le marché Filière qualité au 0 805 908 070 jusqu’au 24 mars 2026.