Rappel conso : ne mangez surtout plus cette viande de porc marinée vendue dans un magasin Auchan, risque de salmonelles

À Auchan Villepinte, des côtes de porc marinées Tex-Mex font l’objet d’un rappel urgent pour risque de salmonelles en Seine-Saint-Denis. Comment savoir si votre frigo est concerné ?

Un dîner express avec des côtes de porc marinées et une salade verte fait partie des classiques du soir. Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis qui font leurs courses à Villepinte, ce menu peut pourtant cacher un risque bien réel. Un rappel conso vient d’être lancé pour une viande de porc marinée vendue chez Auchan Villepinte, après la détection de Salmonella spp. dans un lot.

Le rappel reste local mais touche un produit très courant au rayon boucherie traditionnel : des côtes de porc dans l’échine en marinade Tex-Mex, vendues sans marque par AUCHAN RETAIL SERVICES. Toutes les pièces concernées ont été proposées entre le 26/02/2026 et le 05/03/2026 dans ce magasin unique du 93420. Un détail suffit pourtant à savoir si votre frigo ou votre congélateur sont concernés.

Rappel conso à Auchan Villepinte : quelle viande de porc marinée est rappelée ?

L’alerte figure sur le site officiel Rappel Conso et vise exclusivement les côtes de porc dans l’échine en marinade Tex-Mex vendues au rayon boucherie traditionnel d’Auchan Villepinte. Le code GTIN n’est pas communiqué et aucune date limite de consommation n’est indiquée, ce qui oblige les clients à se fier surtout au type de viande, au lieu d’achat et à la période de vente.

Pour vérifier rapidement si votre achat correspond au produit rappelé, plusieurs critères doivent être réunis :

Type de produit : côtes de porc dans l’échine en marinade Tex-Mex .

. Marque : produit sans marque, vendu au rayon boucherie traditionnel .

. Magasin : uniquement Auchan Villepinte (93420), Seine-Saint-Denis .

. Période d’achat : entre le 26/02/2026 et le 05/03/2026 inclus.

et le inclus. Tous les lots sont concernés, même si la viande a depuis été congelée.

Salmonelles et salmonellose : les risques liés à ces côtes de porc

La contamination mise en évidence concerne des bactéries du genre Salmonella spp., responsables de la salmonellose, une infection digestive. Après ingestion, les troubles apparaissent en général entre 6 et 72 heures : diarrhées abondantes, vomissements, douleurs abdominales, fièvre, parfois maux de tête. Une cuisson à cœur à plus de 65 °C tue en principe ces bactéries, mais le rappel précise que ces côtes de porc ne doivent pas être consommées, même congelées ou bien cuites.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles courent un risque accru de déshydratation et de formes plus sévères. Toute personne ayant mangé ces côtes de porc et ressentant ces symptômes doit consulter sans tarder un médecin et surveiller son état plusieurs jours, en particulier en cas de fièvre élevée ou de difficultés à boire et à s’alimenter normalement.

Que faire si vous avez acheté ces côtes de porc marinées chez Auchan Villepinte ?

Si vous possédez encore ce produit, le geste attendu est simple : ne le consommez pas, ne le cuisinez pas et ne le goûtez pas, même pour vérifier l’odeur ou l’aspect. Placez la viande dans un sac fermé, isolez-la des autres aliments puis rapportez-la au service client de Auchan Villepinte pour obtenir un remboursement, possible jusqu’au samedi 4 avril 2026.

Pour toute question, un numéro est disponible : 01 49 63 62 62. Si vous avez déjà jeté la viande, le remboursement ne sera plus possible, mais en cas de symptômes après consommation, un avis médical reste indispensable, surtout pour les personnes fragiles.