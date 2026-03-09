Carrefour : cette charcuterie très courante au frigo peut vous exposer à une grave infection, vérifiez vos lots

De mi-janvier à début mars 2026, Carrefour rappelle en urgence plusieurs charcuteries cuites potentiellement contaminées à la Listeria. Quels jambons et rôtis du frigo familial sont visés par cette alerte nationale ?

Alerte dans les frigos des clients Carrefour : certaines charcuteries cuites, très présentes dans les sandwichs et les repas du soir, sont au cœur d’une alerte sanitaire. Une bactérie alimentaire dangereuse a été suspectée sur plusieurs références vendues en grande surface, ce qui fait grimper l’inquiétude chez de nombreuses familles.

Depuis fin janvier, le site officiel de rappel des produits du gouvernement publie plusieurs fiches concernant de la charcuterie cuite liée à Carrefour : rôtis, jambons, ballotines, mais aussi un jambon blanc au torchon pour les sandwichs. Les ventes s’étalent de mi-janvier à début mars 2026, avec des dates limites courant jusqu’au 31 mars. Un simple coup d’œil à l’étiquette peut tout changer.

Rappel charcuterie Carrefour : quels produits surveiller dans votre frigo ?

Premier volet de ce rappel charcuterie Carrefour : plusieurs produits DRÔME ARDÈCHE TRADITION, vendus entre le 17 janvier et le 28 février 2026. Sont concernés des rôtis de porc, des ballotines garnies d’olives, des jambons fumés, des blocs de jambon, des jambonnettes et des têtes roulées. Ils ont été proposés en rayon chez Carrefour et Carrefour Market, mais aussi Leclerc, Intermarché, Auchan, Netto, Système U et dans des commerces de proximité.

Tous ces produits portent des dates limites de consommation allant du 17 février au 31 mars 2026. Ils sont rappelés pour suspicion de présence de la bactérie Listeria monocytogenes, connue pour provoquer la listériose. Même si l’odeur et l’aspect semblent normaux, les autorités demandent de ne plus consommer ces charcuteries et de les mettre de côté avant de les rapporter en magasin.

Jambon au torchon Carrefour et Listeria : les numéros de lots à vérifier

Autre produit au cœur de l’alerte, le Jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité, barquette de 120 g contenant 2 tranches. Ce jambon, référencé sous le code-barres GTIN 3560070496006, a été vendu dans toute la France chez Carrefour et Cora entre le 21 février et le 6 mars 2026. Seuls les lots 12025640 (DLC 18/03/2026) et 12036283 (DLC 21/03/2026) sont visés, ces mentions figurant au dos de la barquette, près du code-barres.

La présence possible de Listeria inquiète les autorités sanitaires, car cette bactérie peut entraîner des symptômes grippaux parfois discrets. « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin », explique Rappel Conso sur le site rappel.conso.gouv.fr. « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir ». « Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes ». « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines ».

Que faire avec cette charcuterie Carrefour rappelée : retour, remboursement, vigilance

Les clients sont invités à ne plus manger ces produits, à les rapporter en magasin ou à les détruire dans un sac fermé. Les charcuteries DRÔME ARDÈCHE TRADITION peuvent être remboursées jusqu’au 15 avril 2026, le jambon au torchon jusqu’au 24 mars 2026. Pour toute question, le service consommateurs Carrefour répond au 0 805 90 80 70, du lundi au samedi, appel non surtaxé.