Tasseaux en bois : ils ringardisent votre salon en 2026, voici le relief mural chic qui les détrône

Best-seller déco de 2021 à 2025, le mur en tasseaux commence déjà à vieillir votre salon. En 2026, des murs texturés plus organiques redistribuent totalement les codes.

Ils ont envahi les salons, les têtes de lit, les murs TV. En quelques années, les tasseaux en bois sont passés du détail déco pointu au réflexe quasi automatique. Sauf qu’en 2026, ce relief ultra graphique commence à dater sérieusement les intérieurs, au moment même où une autre texture lui vole la vedette.

Portés par la *fast decoration*, ces panneaux ont permis de relooker un mur en un week-end. Mais la maison glisse désormais vers plus de douceur, de durabilité et de simplicité visuelle. Les décorateurs parlent d’ambiances enveloppantes, de formes organiques et de murs texturés qui jouent avec la lumière plutôt qu’avec l’effet de masse. La suite, elle, change tout.

Pourquoi les tasseaux en bois lassent autant en 2026

Entre 2021 et 2025, les murs en tasseaux ont tout raflé : on les voyait sur Pinterest, Instagram, puis en kits prêts à poser dans toutes les grandes enseignes. Ces panneaux composés de lames de bois verticales fixées sur une feutrine, parfois acoustique, ont servi à délimiter une entrée, structurer un coin télétravail ou créer une tête de lit chaleureuse. Leur pose simple – visser ou coller sur le mur – a fini de convaincre les bricoleurs du dimanche.

Résultat, ce dessin très linéaire est devenu partout le même. Ce qui paraissait ultra contemporain évoque désormais une déco standardisée, reconnaissable au premier coup d’œil. Ce relief strictement vertical manque de rondeur et de surprise, alors que la tendance actuelle cherche un charme plus unique, fait de courbes, de matières minérales et de détails plus subtils.

Les panneaux muraux cannelés, nouveau relief star des murs texturés

À la place, les décorateurs plébiscitent les panneaux cannelés, souvent appelés *fluted panels*. Le principe reste celui d’un revêtement prêt à poser, mais les lattes sont délicatement arrondies. Ce micro-relief capte la lumière de façon plus poétique, crée des ombres douces et donne l’impression que les murs s’arrondissent en douceur. En grandes surfaces de bricolage, on trouve des panneaux prêts à l’emploi autour d’une dizaine d’euros, de quoi transformer un pan de mur sans exploser le budget.

Un mur d’entrée, une tête de lit, un retour d’îlot ou simplement une bande verticale derrière un meuble suffisent pour apporter une vraie touche architecturale. La pose reste accessible: on découpe, on colle ou on visse, exactement comme pour les tasseaux classiques, mais le rendu est plus fin et moins « déjà vu ». Peints de la même couleur que le mur, ces reliefs cannelés signent un luxe discret qui s’intègre facilement à un intérieur existant.

Murs texturés : moulures, chaux et panoramiques complètent la tendance

Les moulures décoratives reviennent elles aussi en force pour donner du relief aux murs plats. Avec des baguettes modernes en polystyrène ou polyuréthane, vendues entre 8 et 15 € le mètre linéaire, on crée des cimaises, des cadres ou des soubassements façon appartement haussmannien. Une boîte à onglets, de la colle, un peu de mastic, puis une peinture uniforme sur le mur et les moulures : l’effet trompe-l’œil chic est immédiat, même dans un couloir banal.

Autre option forte, l’enduit à la chaux ou l’effet tadelakt qui texturent le mur lui-même. Vendus entre 20 et 40 € le seau, ces enduits minéraux se posent au platoir en gestes irréguliers, ce qui crée des nuances mates et une profondeur presque méditerranéenne. Pour ceux qui préfèrent le relief uniquement visuel, les papiers peints panoramiques représentant de grandes fresques végétales habillent un mur entier pour 60 à 120 €. En résumé, plusieurs solutions cohabitent :

panneaux cannelés pour un relief arrondi et contemporain ;

moulures pour une structure élégante et intemporelle ;

enduits minéraux ou panoramiques pour des murs texturés chaleureux.