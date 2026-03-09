Herbes aromatiques fraîches : ce geste au congélateur les garde parfumées 6 mois au lieu de finir à la poubelle

Vos herbes aromatiques fraîches fanent en quelques jours alors que votre congélateur pourrait les garder parfumées des mois. Quelles méthodes simples permettent ce gain de goût et d’économies ?

Un bouquet de persil acheté le samedi, une botte de coriandre à moitié utilisée, du basilic qui noircit au fond du frigo. En quelques jours, ces herbes aromatiques perdent leur parfum puis finissent à la poubelle. Pourtant, votre congélateur peut devenir la meilleure cachette pour garder leur goût intact plus longtemps.

Congeler ses herbes aromatiques fraîches permet de figer la plante au sommet de ses arômes. Le persil congelé garde environ 80 % de son parfum, bien plus que lorsqu’il est séché, et un simple bac rempli l’été peut vous suivre jusqu’en mars. Entre anti-gaspillage, économies et confort au quotidien, congeler ces herbes change vraiment la cuisine de tous les jours. Reste à adopter quelques gestes clés pour ne pas ruiner leur saveur.

Pourquoi congeler ses herbes aromatiques fraîches plutôt que les laisser faner

Les herbes dites tendres comme la coriandre, la ciboulette ou l’aneth ne tiennent que quatre ou cinq jours au réfrigérateur avant de flétrir. La congélation bloque les réactions qui détruisent les arômes, là où le séchage transforme ces feuilles en foin sans relief. On obtient un résultat correct jusqu’à douze mois, mais leur meilleur goût se situe entre deux et six mois après le passage au congélateur.

Sur le plan du budget, l’intérêt est net. Un petit pot de basilic frais en supermarché coûte souvent entre 2 et 3 euros, pour une utilisation partielle seulement. Un jardinier qui récolte l’été peut préparer en une heure l’équivalent d’une trentaine de pots, rangés au froid pour tout l’hiver. Chaque bouquet entamé devient alors une réserve précieuse plutôt qu’un futur déchet.

Préparer les herbes aromatiques avant congélation : les gestes qui font la différence

Tout commence dès le retour du marché. Rincez les herbes à l’eau froide, égouttez, puis séchez soigneusement dans une essoreuse ou sur un torchon propre pendant vingt à trente minutes. L’humidité résiduelle est l’ennemie numéro un, car elle forme de gros cristaux de glace qui déchirent les cellules et abîment la texture. Pour le hachage, un couteau bien affûté suffit, un mixeur chauffe les feuilles et fatigue les arômes.

Les meilleures candidates à la congélation sont les herbes tendres : persil plat ou frisé, coriandre, ciboulette, aneth, estragon, cerfeuil, menthe. Les herbes ligneuses comme le thym, le romarin ou la sauge se congèlent aussi, même si leur séchage fonctionne déjà très bien. Certains cas demandent soin, surtout le basilic, qui noircit vite au froid, et évitez les herbes déjà fanées. On le mixe avec un peu d’huile d’olive ou on le coule en glaçons.

Méthodes simples pour congeler les herbes aromatiques et bien les utiliser en cuisine

Quatre techniques suffisent pour couvrir la plupart des usages, du potage d’hiver à la poêlée de légumes parfumée.

Sachets de congélation : herbes hachées, air bien chassé, portions datées.

Glaçons d’herbes à l’eau pour soupes, bouillons et sauces légères.

Glaçons d’herbes à l’huile d’olive, idéals pour poêlées et sauces.

Boudins d’herbes dans du film alimentaire, à trancher en rondelles au moment de cuisiner.

Étiquetez nom et date, rangez les anciennes devant et utilisez les herbes congelées directement dans les plats chauds, sans décongélation. Comptez une fois et demie la dose d’herbes fraîches, et gardez les salades pour les bouquets du jour.

