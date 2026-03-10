Ce clafoutis jambon-champignons gonflé, doré et fondant va faire oublier votre quiche du soir, sans pâte ni effort

Envie d’un plat du soir qui change de la quiche sans multiplier les casseroles ? Ce clafoutis jambon champignons, gonflé et doré, cache quelques gestes clés irrésistibles.

Soirée fraîche, appétit bien présent et pas envie de passer des heures en cuisine : on allume le four, on fait revenir des champignons dans un peu de beurre, une bonne odeur envahit la pièce. Dans le plat, l’appareil gonfle doucement, le dessus se colore, les bords deviennent légèrement caramélisés. À la découpe, la lame traverse une texture entre flan et cake tout léger, avec des morceaux généreux.

Derrière ce tableau se cache un clafoutis jambon champignons qui remplace la quiche sans pâte à foncer ni repos au frais. La base tient en une formule enfantine, 4 œufs, 40 cl de lait et 100 g de farine, pour un plat complet prêt en moins de 45 minutes. Tout se joue dans quelques gestes clés.

Clafoutis jambon champignons : la version légère qui remplace la quiche

Contrairement à une quiche classique, pas de fond de tarte à précuire ni de rouleau à sortir. L’appareil ressemble à une pâte à crêpes un peu plus dense qui enrobe la garniture et se fige au four. Le résultat reste très moelleux au centre, avec des bords crousti-fondants, idéal quand on cherche un plat réconfortant mais pas trop lourd pour le soir.

Le duo jambon-champignons apporte tout le côté gourmand. En comptant environ 300 g de champignons émincés et 150 g de dés de jambon, on obtient une belle tenue à la coupe et une bouchée généreuse. Un ajout de 60 à 80 g de fromage râpé type emmental ou comté, ou quelques morceaux de chèvre frais, renforce le fondant sans alourdir l’ensemble.

Les bons gestes pour un clafoutis salé gonflé, doré et fondant

Pour un résultat inratable, il suffit de réunir des ingrédients du placard :

4 œufs

40 cl de lait

100 g de farine

300 g de champignons émincés

150 g de dés de jambon

60 à 80 g de fromage râpé ou chèvre frais

Sel, poivre, pincée de muscade, persil ou ciboulette

Beurre ou huile pour la poêle et le moule

Le four préchauffe à 180 °C pendant que les champignons dorent 7 à 10 minutes dans une poêle très chaude, avec matière grasse, sans les entasser pour qu’ils rendent bien leur eau. Sel et poivre arrivent en fin de cuisson, l’ail ou l’échalote juste pour parfumer, puis le jambon est ajouté hors du feu pour rester tendre. Dans un saladier, les œufs sont battus avec la farine, puis le lait s’ajoute peu à peu pour obtenir une pâte lisse. L’assaisonnement reste modéré, le jambon salant déjà l’ensemble. Le moule est généreusement beurré, éventuellement fariné ou chapeluré, la garniture se répartit au fond, l’appareil est versé par-dessus. Après environ 35 minutes au four, le clafoutis a gonflé, le dessus est bien doré et le centre encore légèrement tremblotant ; un repos de 5 minutes suffit pour une découpe nette et un cœur vraiment fondant.

Comment servir et garder ce clafoutis jambon champignons plusieurs jours

Servi chaud, le plat arrive à table encore gonflé, avec le fromage filant ; servi tiède, il se coupe parfaitement et la texture est au mieux. Une simple salade verte transforme la part en assiette complète, avec vinaigrette moutarde-citron ou un trait de balsamique, quelques radis, tomates cerises ou jeunes pousses. Ce clafoutis trouve aussi sa place au brunch, en pique-nique ou dans une lunch box, où il se comporte comme un flan salé bien moelleux.

Conservé dans une boîte hermétique, il garde sa tendresse 2 à 3 jours au réfrigérateur. Pour retrouver le moelleux de la sortie de four, un passage à 150-160 °C pendant une dizaine de minutes suffit, là où le micro-ondes a tendance à resserrer l’appareil. Une minute de repos dans l’assiette laisse le temps à la chaleur de se répartir, le fondant revient et on a presque l’impression de l’avoir tout juste préparé.