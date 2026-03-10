Depuis mars, c’est mon seul plat du soir : ce plat au four léger et moelleux met tout le monde d’accord à tester ce soir

Aux premiers soirs frais de printemps, ce clafoutis salé aux champignons et jambon s’invite au four et met la maison en appétit. Comment ce plat du soir ultra simple a-t-il réussi à mettre tout le monde d’accord semaine après semaine ?

Les soirs de début de printemps, quand il fait encore un peu frais et que l’on a envie d’un plat qui parfume toute la maison, le four devient vite la solution la plus simple. On cherche quelque chose de réconfortant mais pas lourd, qui cuit tout seul pendant que la soirée démarre doucement.

C’est exactement ce que propose ce clafoutis salé aux champignons et jambon, devenu pour certains le seul plat du soir depuis des semaines. Il sort du four bien doré, moelleux à cœur, et arrive à table sans discussion possible : tout le monde en reprend, ce qui donne vite envie de le refaire encore.

Un clafoutis salé champignons-jambon, le plat du soir qui met tout le monde d’accord

Ce clafoutis a un atout rare : il reste léger tout en étant très moelleux. La base mélange farine, œufs et lait pour une texture entre flan salé et gâteau, qui se tient bien à la découpe sans jamais devenir sèche. Le dessus gratine doucement au four, forme une fine croûte dorée, pendant que la mie garde ce côté tendre si agréable.

Côté goût, l’accord est très familial. Les champignons bien dorés développent une petite note de noisette, les dés de jambon apportent une saveur douce et rassurante. Rien de trop fort, rien qui divise les palais à table. Servi avec une salade verte croquante, on obtient un vrai plat complet du soir qui reste simple à préparer.

La recette express du clafoutis salé aux champignons et jambon

Pour ce plat, il faut 100 g de farine, 4 œufs, 40 cl de lait, 300 g de champignons émincés, 150 g de dés de jambon, un filet d’huile d’olive ou une noisette de beurre, sel et poivre. En option, une gousse d’ail ou une échalote, un peu de persil, une pincée de muscade et environ 60 g de fromage râpé pour le gratin. Les œufs se fouettent avec le lait, puis la farine s’ajoute progressivement pour obtenir une pâte lisse, sans grumeaux.

Le four préchauffe à 180 °C pendant que le plat est légèrement huilé ou beurré. Les champignons reviennent à la poêle sur feu assez vif pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à évaporation de leur eau et légère coloration, avec éventuellement ail ou échalote. Une fois tiédis, ils se mélangent à l’appareil avec le jambon et le fromage râpé. Le tout part au four pour 35 minutes, jusqu’à ce que le clafoutis soit bien doré et visiblement pris, puis repose 5 minutes avant la découpe.

Astuces, accompagnements et variantes pour ce clafoutis du soir

Le geste qui évite les ratés reste la cuisson assez longue des champignons, pour qu’ils ne rendent pas d’eau dans le plat. Ajouter la farine petit à petit donne une pâte soyeuse, avec un moelleux régulier. L’assaisonnement joue aussi beaucoup : poivre fraîchement moulu, persil ciselé, muscade légère. Une poignée de fromage suffit, pour un gratiné délicat plutôt que lourd. Le clafoutis se garde au frais et retrouve son moelleux en le réchauffant au four doux, ce qui réactive le parfum des champignons.

Pour compléter l’assiette, la valeur sûre reste une salade verte bien croquante avec une vinaigrette un peu vive, ou des légumes rôtis, voire quelques tomates passées au four. Ce clafoutis se découpe aussi en carrés pour un dîner façon buffet, servi tiède ou à température ambiante. En version végétarienne, on remplace le jambon par des épinards, des poireaux ou de la courgette bien pré-cuits, tout en gardant ce cœur tendre. Un autre fromage, comme le comté, le chèvre ou la mozzarella, change aussitôt le caractère du plat, surtout avec quelques herbes fraîches ajoutées à la sortie du four.