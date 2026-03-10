Rappel conso : chez Carrefour, ne consommez surtout pas ce jambon en barquette, risque de Listeria en France
Un nouveau rappel de jambon Aoste et Carrefour lié à la Listeria vise de nombreuses barquettes servies au quotidien. Entre marques, dates et enseignes, êtes-vous concerné ?
Dans de nombreux foyers, la barquette de jambon en tranches sert aux sandwichs, aux croque-monsieur improvisés ou au dîner des enfants. Aoste, Carrefour ou les marques de distributeur remplissent souvent le bac du réfrigérateur. Avant tout repas, un contrôle des emballages s’impose pour repérer un rappel lié à la Listeria.
Une alerte de rappel produit publiée sur le site Rappel Conso vise plusieurs barquettes de jambon blanc. Des produits Aoste, Aostinos, sous marque neutre ainsi qu’un jambon cuit au torchon Carrefour le marché sont concernés chez Carrefour et dans d’autres grandes enseignes. Voici les références à vérifier.
Rappel jambon Aoste et Carrefour Listeria : les barquettes concernées
Publié le 9 mars 2026, ce rappel jambon Aoste et Carrefour Listeria a été déclenché par principe de précaution après la détection possible de Listeria monocytogenes. Il concerne plusieurs lots de jambon cuit, jambon au torchon et jambon supérieur à l’os, conditionnés en 2 ou 4 tranches et vendus entre mi février et début mars.
Les barquettes ont circulé chez Carrefour, Intermarché, E.Leclerc, Casino, Auchan, Système U, Cora, Maison du frais et d’autres distributeurs, ainsi que dans les magasins d’usine Aoste du Rhône et de l’Isère. L’identification passe par les codes GTIN, numéros de lots et dates limites de consommation mentionnés ci dessous.
🔍 Identification du lot
Quels sont les risques de santé ?
La bactérie Listeria monocytogenes, recherchée dans ces jambons, est responsable de la listériose, infection alimentaire parfois grave. Les premiers signes sont le plus souvent une fièvre, parfois associée à des maux de tête et des courbatures. Le délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines, un lien avec un jambon mangé début mars peut ne pas être évident.
Les formes sévères touchent surtout les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, avec risque de complications neurologiques ou fœtales. Toute personne ayant consommé un lot visé par le rappel et présentant fièvre, maux de tête ou courbatures doit consulter sans attendre son médecin en signalant la consommation d’un jambon rappelé.
Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?
Les barquettes identifiées ne doivent plus être consommées, même si la DLC n’est pas dépassée ou si le jambon a été réchauffé. Il est conseillé de les détruire ou de les rapporter au magasin où l’achat a été effectué. Les enseignes annoncent un remboursement pendant toute la durée indiquée sur Rappel Conso.
Pour toute question, le service consommateurs Aoste est joignable au 04 90 84 24 68. Celui de Carrefour répond au 0 805 90 80 70, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.
Sources
En bref
- Le 9 mars 2026, Rappel Conso signale plusieurs lots de jambon Aoste, Aostinos et Carrefour potentiellement contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.
- Les barquettes concernées, vendues dans de grandes enseignes nationales, sont identifiables par des numéros de lots précis, des GTIN et des dates limites.
- Les consommateurs doivent agir rapidement avec ces jambons rappelés, car les risques sanitaires et les démarches de remboursement varient selon les références listées.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité