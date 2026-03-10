Pelouse jaune en mars : manque ou trop d’eau ? Ces 3 tests rapides à faire avant d’arroser sauvent votre gazon

En mars, beaucoup de jardins français affichent une pelouse jaunie qui inquiète les propriétaires. Manque d’eau, excès ou autre cause cachée : quelques gestes clés font la différence.

En mars, beaucoup découvrent une pelouse piquetée de jaune au moment où ils rêvaient d’un tapis bien vert. Par réflexe, on pense manque d’eau ou maladie et l’on dégaine l’arrosoir, alors que le problème se joue surtout sous la surface.

Entre excès d’eau hivernal et vrai manque d’eau, les symptômes se ressemblent. « Une herbe brune ne signifie pas toujours une herbe morte, » rappelle Susan McIntosh, présidente de Lawn Pride, au média The Spruce. « Avec un peu de patience et les bons soins, votre pelouse peut rester résistante pendant l’été et redevenir belle lorsque les conditions s’améliorent. » D’où l’intérêt de diagnostiquer avant d’arroser.

Pelouse jaunie en mars : ce que le gazon a subi en hiver

Après des semaines de pluie, le sol s’est tassé et gorgé d’eau, l’air a été chassé et les racines ont souffert d’asphyxie racinaire. Le gazon jaunit alors par plaques, comme s’il manquait d’eau, alors qu’il baigne encore dans un milieu froid, compact, souvent couvert de mousse et de feutre.

Sur un terrain léger ou en pente, l’histoire peut être inverse : la couche superficielle sèche vite et les gazons de saison fraîche se mettent en dormance. Brins pâles en surface, mais racines encore vivantes vers 10 à 15 cm, prêtes à reverdir dès que l’arrosage sera adapté.

Excès ou manque d’eau : trois tests express pour trancher

Commencer par prélever, avec un petit outil, une poignée de terre entre 5 et 10 cm. Si elle forme une boule compacte, collante et froide, le sol reste saturé ; si elle s’effrite comme de la poussière, le terrain est vraiment sec. Ce simple geste pose déjà le décor : trop ou pas assez d’eau.

Ensuite, pincer quelques brins jaunis et tirer doucement. S’ils viennent sans résistance, base molle ou noircie, les racines ont pourri sous l’excès d’eau ; s’ils tiennent fermement, la plante vit encore. Pour confirmer, sortir une petite carotte de terre vers 10 à 15 cm : racines claires et souples, stress hydrique rattrapable ; brunes foncées et cassantes, zone à regarnir.

Que faire maintenant : gestes d’urgence et jardin plus économe en eau

En cas d'excès d'eau, arrêter l'arrosage, scarifier et aérer la terre. Si le sol est sec, un seul arrosage profond de 15 à 20 L/m², le matin, suffit. Ron Henry, spécialiste, avertit que « souvent, ils ne relèvent pas leur hauteur de coupe ou ils n'augmentent pas leur tonte ».