Canicule : voici ces plantes increvables qui restent fleuries quand tout grille et se multiplient par simple bouture

Canicules à répétition, arrosoirs vides et massifs brûlés mettent les jardiniers à l’épreuve. Quelles plantes increvables, fleuries et faciles à bouturer transforment un jardin français en refuge anti-chaleur ?

Entre canicules à répétition, restrictions d’eau et départs en vacances, beaucoup de jardiniers retrouvent des massifs brûlés et des bacs vides, malgré des arrosoirs en série. Les plantes gourmandes en eau ne tiennent plus le choc. L’envie grandit donc de les remplacer par quelques plantes increvables, capables de rester fleuries quand le thermomètre s’affole.

Dans ce contexte de réchauffement, le jardinier britannique Alan Titchmarsh résume bien la nouvelle priorité : « Comme tous les jardiniers, je cherche toujours des moyens de préserver l’eau ou d’utiliser moins d’eau dans mon jardin et une façon de le faire est d’inclure des plantes qui peuvent survivre dans des conditions plus sèches », explique-t-il dans une vidéo citée par le Express. Certaines, en bonus, se bouturent si facilement qu’une seule potée peut en donner dix.

Ces plantes increvables qui ne craignent pas la canicule

Parmi les plus solides, le Sedum palmeri, succulente originaire du Mexique, forme de petites rosettes de feuilles bleu-vert qui prennent une teinte rougeâtre sous l’effet du soleil ou du froid et portent une floraison jaune vif au printemps. La Tradescantia pallida, ou misère pourpre, affiche un feuillage violet intense et une croissance rapide. La vivace Oenothera lindheimeri, anciennement Gaura lindheimeri, offre de délicates fleurs blanches ou roses qui dansent au gré du vent tout en restant très résistante à la sécheresse.

Autre duo taillé pour les étés secs : Crassula perfoliata var. minor, plante grasse sud-africaine aux feuilles en forme de faux et aux fleurs rouges éclatantes, et Euphorbia caerulescens, euphorbe succulente aux tiges bleu-vert ornées de petites fleurs jaunes. Les vivaces de jardin sec mises en avant par Alan Titchmarsh ont permis jusqu’à 60 % d’économies d’eau dans certains jardins, tout en restant décoratives tout l’été. « N’oubliez pas, avec toutes ces plantes, en plus de profiter du soleil, le sol est bien drainé », rappelle-t-il, avant de glisser que « Les plantes à feuilles velues sont généralement un assez bon pari pour les conditions sèches et arides ».

Des fleurs en plein soleil qui se multiplient par simple bouture

Leur autre atout, qui fait plaisir au portefeuille, c’est la facilité du bouturage. D’un simple morceau de tige ou d’une feuille, ces plantes donnent de nouveaux sujets en quelques semaines. Parmi les valeurs sûres à tester :

Sedum palmeri, qui se bouture très facilement, même à partir d’une simple feuille.

Tradescantia pallida, qui se bouture aisément, que ce soit dans l’eau ou directement en terre.

Oenothera lindheimeri, qui se multiplie facilement par division ou bouturage.

Crassula perfoliata var. minor, qui se bouture facilement, même à partir d’une simple feuille.

Euphorbia caerulescens, qui se bouture aisément, bien qu’il faille manipuler son latex avec précaution en raison de sa toxicité.

Le bouturage est décrit comme une méthode simple et économique pour multiplier ses plantes préférées : choisir une tige saine, non fleurie et vigoureuse, la couper juste en dessous d’un nœud puis retirer les feuilles inférieures. La bouture se place dans l’eau ou dans un substrat léger et bien drainé, maintenu avec une humidité constante sans excès. Les racines apparaissent généralement en quelques semaines, avant un repiquage en pot ou en pleine terre.

Les bons gestes pour un jardin presque sans arrosage

Dans ces jardins secs, la règle est claire : plantation au printemps, arrosages copieux et réguliers la première saison seulement, le temps que les racines plongent, puis les plantes se contentent généralement des pluies. Un sol allégé de graviers, une exposition plein sud et un paillage minéral stabilisent le décor : la népéta ‘Purrsian Blue’ forme un nuage bleu parfumé, les cistes ‘Sunset’ et hélianthèmes ‘The Bride’ dessinent des coussins au ras du sol, la stipa tenuifolia dont Alan Titchmarsh dit « Utilisez-les comme de petits tampons entre les plantes aux couleurs plus vives », le panicaut décrit comme des « plantes feu d’artifice », ou encore l’agapanthe ‘Ever Sapphire’ en pot terracotta, qu’il juge « particulièrement élégante », gardent au jardin couleur et relief même quand l’arrosoir reste au cabanon.