Action : ce mélange de graines à 1,73 € lance une floraison express qui aide vraiment votre jardin dès mars

Chez Action, un simple sachet de mélange de graines à 1,73 € promet une prairie fleurie sans se ruiner. Semé dès mars, il colore le jardin tout l’été et rend de réels services au potager.

Les premiers jours doux donnent vite envie de couleurs au jardin, mais tout le monde n’a ni le budget ni le temps pour repiquer des dizaines de plants. Les jardineries proposent désormais des sachets de mélange de graines dits « floraison express » : on sème une fois, et une multitude de fleurs annuelles se charge du reste.

Dans cette famille, un sachet vendu chez Action à seulement 1,73 € attire l’attention des jardiniers débutants comme des plus aguerris. Selon le site Trucmania, « À 1,73 €, ce mélange de graines lance une floraison express qui aide vraiment votre jardin dès mars ». De quoi transformer un coin nu sans vider son porte‑monnaie.

Un mélange de graines Action à petit prix pour un effet prairie

Les mélanges « floraison express » du commerce rassemblent de nombreuses fleurs annuelles dans un seul sachet. Un produit comme le mélange fleuri Floraison express d’Ernest Turc réunit par exemple 35 espèces, pour une prairie de 60 centimètres de haut qui fleurit de juin à septembre. Le sachet Action s’inscrit dans cette idée : beaucoup de fleurs variées pour un coût très réduit.

Ces mélanges se sèment généralement de mars à juin en pleine terre, au soleil, sur un sol plutôt riche. Avec des graines de floraison rapide comme celles proposées par Vilmorin, la levée intervient en huit à douze jours, pour un cycle de 80 à 120 jours et des fleurs qui tiennent parfois jusqu’aux premières gelées de novembre.

Floraison express et biodiversité : ce que ces graines apportent au jardin

Un mélange fleuri de type Floraison express contient à la fois de grandes fleurs comme le lupin annuel, des nuages légers de gypsophile, des pavots, nigelles, soucis, et bien d’autres encore. Le résultat donne une prairie multicolore et assez aérienne, haute d’environ 60 centimètres, où chaque espèce a sa place et prend le relais au fil des semaines.

Placée près du potager, cette prairie de fleurs attire abeilles, papillons et autres insectes utiles qui viennent mieux polliniser tomates, courgettes ou fraisiers. Les mélanges décrits par Vilmorin ou Ernest Turc sont pensés pour limiter les ravageurs en séduisant les auxiliaires plutôt qu’en recourant à des produits chimiques, tout en habillant un coin de jardin resté nu.

Comment réussir le semis de ce mélange Action dès mars

Pour profiter de la floraison express, il faut surtout bien préparer le terrain. Nettoyez la zone choisie, enlevez les mauvaises herbes, ameublissez la terre sur 15 à 20 centimètres puis ratissez pour obtenir une surface fine, comme pour un semis de gazon. Dans la plupart des régions, un semis de mars à juin convient dès que le sol est ressuyé et atteint environ 15 °C.

Mélangez bien le contenu du sachet, semez à la volée pour que les graines se répartissent régulièrement, recouvrez légèrement sur 1 centimètre, tassez puis arrosez en pluie fine. Le sol doit rester humide jusqu’à la levée, qui prend souvent entre huit et douze jours ; ensuite, un arrosage modéré suffit, et la prairie fleurie se développe presque seule jusqu’à l’été.