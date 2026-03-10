Planter vos fraisiers en mars ? Ce calendrier secret des maraîchers peut doubler vos récoltes sans effort

Entre soleil de mars et rayons de jardinerie, la tentation de planter des fraisiers est forte partout en France. Mais les maraîchers suivent un autre calendrier, avec un geste clé qui change la récolte.

Les premiers rayons de soleil reviennent, les jardineries débordent de petits plants bien verts et la question tourne en boucle : peut-on déjà planter des fraisiers ou vaut-il mieux patienter ? Le décor est séduisant, surtout quand on rêve de tartes maison et de bols de fraises encore tièdes de soleil.

Beaucoup de jardiniers cèdent à l’envie de planter en mars… et se retrouvent avec quelques fruits perdus au milieu de beaucoup de feuilles. Les maraîchers, eux, suivent un autre calendrier et misent sur des astuces simples mais redoutables. Leur secret tient à la fois au bon moment et à la manière de planter.

Planter des fraisiers maintenant : ce que votre sol vous dit vraiment

Un week-end doux ne suffit pas pour décider de planter des fraisiers en mars. Les professionnels regardent surtout si la terre est hors gel et ressuyée. Si la bêche s’enfonce sans effort, que la motte s’émiette sans coller, le sol envoie un signal favorable. Une terre dure, froide ou gorgée d’eau impose d’attendre.

Le vrai piège vient des gelées nocturnes. Des racines fraîchement manipulées qui prennent un coup de froid repartent, mais au ralenti : le plant passe des semaines à se refaire un système racinaire au lieu de préparer ses fleurs, avec une récolte décalée ou très réduite. Dans le Nord, l’Est ou en altitude, viser plutôt fin mars ou avril reste souvent plus sûr.

Le calendrier secret des maraîchers : fin d’été d’abord, printemps ensuite

Dans les exploitations, la période chouchoute va d’août à mi-septembre. Plantés à ce moment-là, les fraisiers profitent d’un sol chaud pour s’enraciner profondément avant l’hiver et donnent une récolte abondante dès le printemps suivant. Terrain préparé dès l’automne, buttes surélevées, exposition plein sud ou sous tunnel créent un microclimat quelques degrés plus doux.

La fenêtre de mars-avril sert surtout de rattrapage. Les plants installés au printemps donnent rarement une belle récolte la première année ; les pros suppriment même toutes les fleurs pour concentrer l’énergie dans les racines. Cette pratique peut quasiment multiplier par deux ou trois la production l’année suivante, surtout si l’on enlève aussi les stolons au début.

Geste de pro au jardin : protections, sol “couscous” et plantation au millimètre

Si vous plantez tôt, sécurisez vos rangs comme les maraîchers : voile d’hivernage léger pour la nuit, plus paillage épais de paille, chanvre ou feuilles mortes hachées. L’idéal reste un emplacement en plein soleil, près d’un mur au sud sur une petite butte d’environ 15 cm, dans un sol bien drainant où les fraisiers n’ont pas les pieds dans l’eau.

Le sol doit être léger, façon “couscous”, obtenu en allégeant une terre argileuse avec un peu de sable grossier et en ajoutant du compost bien mûr, sans excès d’azote. À la plantation, placez le collet exactement au niveau du sol, espacez d’environ 30 cm, coupez les longues racines des plants à racines nues à 10 cm, faites-les tremper, arrosez généreusement… puis retirez patiemment fleurs et stolons la première saison pour préparer vos futures récoltes de maraîcher.