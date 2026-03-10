Potager : ces légumes du soleil à semer impérativement en mars (les semer en avril ruine vos récoltes)

En mars, la lumière revient mais le froid guette encore, et le potager se joue déjà. Quels semis lancer maintenant pour éviter les tomates vertes tout l’été ?

Au jardin, tout se joue souvent avant que les beaux jours ne soient vraiment installés. En mars, la lumière gagne du terrain, la terre se réchauffe en surface, et l’impatience monte. Beaucoup attendent pourtant avril pour ouvrir leurs sachets de graines, persuadés de jouer la sécurité face aux dernières gelées.

Ce décalage coûte cher : pour plusieurs légumes, semer en avril revient à leur enlever les semaines décisives de chaleur et de lumière dont ils ont besoin. Le résultat, ce sont des fruits encore verts quand les premiers frimas tombent. Et certains semis de mars font toute la différence.

Semis de mars : pourquoi avril arrive déjà trop tard pour les légumes du soleil

Les légumes du soleil ont un point commun : leur temps de développement ne se compresse pas. Tomates, poivrons et aubergines mettent plusieurs mois entre le semis, la floraison puis la maturation des fruits. Si leurs graines ne sont pas lancées avant la fin mars, l’automne les rattrape souvent avant qu’ils n’aient pleinement mûri.

Pour leur offrir ce créneau complet, il faut les démarrer sous abri à environ 20 degrés. Une véranda, une mini-serre sur un rebord de fenêtre ou un simple châssis bien orienté suffisent. Utiliser la chaleur naturelle de la maison donne une germination régulière et des plants déjà costauds au moment de la mise en pleine terre.

Que semer en mars sous abri pour préparer des récoltes d’été

En intérieur chauffé, la priorité va aux tomates, poivrons et aubergines. Leurs graines lèvent bien quand la température reste proche de 20 degrés et que la lumière est abondante. Installer les godets près d’une fenêtre plein sud limite les plants qui filent. Un terreau léger simplement humide et un arrosage au vaporisateur protègent leurs racines fragiles.

Sous serre froide, tunnel ou simplement avec un voile posé sur les rangs, mars permet de lancer les épinards, les carottes précoces, les oignons et les pois. Ces cultures supportent la fraîcheur, mais les gelées nocturnes restent possibles. Un voile ou des cloches transparentes gardent quelques degrés en plus, à retirer en journée pour éviter l’humidité stagnante.

Que semer en mars en pleine terre sans ruiner la saison

En pleine terre, les champions de mars restent les fèves et les pois, très rustiques. Ils profitent d’une terre encore humide pour lever vite et enrichissent naturellement le sol en azote, utile aux futures cultures gourmandes. Viennent ensuite les radis, les carottes et les épinards, à semer en lignes dans une parcelle dégagée et bien émiettée.

Une astuce simple consiste à semer radis et carottes sur le même sillon : les radis lèvent en premier, servent de repère et ameublissent le passage des carottes plus lentes. Pour compléter le tableau, mars voit aussi la plantation des oignons, des pommes de terre et des choux dans un sol ressuyé, une terre qui colle aux outils étant trop humide, aéré à la fourche, enrichi de compost et protégé par un paillage léger.