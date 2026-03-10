Vous cuisinez avec ce sucrant « naturel » à la place du sucre blanc ? Le risque caché pour votre foie est bien réel

Partout en France, le pot de miel remplace le sucre blanc, avec l’étiquette rassurante de « sucre sain ». Mais que se passe-t-il vraiment quand vous cuisinez ainsi ?

Dans beaucoup de cuisines françaises, le pot de miel a remplacé le paquet de sucre blanc. Une cuillère dans le thé, un trait dans le yaourt, un remplacement complet dans les gâteaux, le tout avec l’idée que c’est « meilleur pour la santé ». L’image est séduisante, surtout parce que le miel paraît plus naturel.

Quand on regarde les chiffres, l’histoire devient moins simple. Le miel apporte environ 304 kcal pour 100 g, contre autour de 400 kcal pour 100 g de sucre blanc, et son pouvoir sucrant est en moyenne 1,3 fois supérieur, ce qui permet en théorie d’en mettre environ 30 % de moins. Son index glycémique varie entre 45 et 64 selon les variétés, alors que le sucre blanc tourne autour de 70. Mais le miel contient aussi près de 40 % de fructose, et là, le tableau change.

Miel plus sain que le sucre blanc : ce que disent vraiment les chiffres

Utilisé cuillère pour cuillère à la place du sucre, le miel ne devient pas un aliment « light ». L’intérêt commence seulement si l’on joue sur son pouvoir sucrant : par exemple, viser environ 70 g de miel pour remplacer 100 g de sucre, puis ajuster au goût. L’index glycémique souvent plus bas, surtout pour un miel d’acacia, aide certaines personnes à limiter les pics de sucre dans le sang, mais uniquement avec de petites quantités.

Côté nutriments, le miel contient bien des traces de minéraux et de composés antioxydants, davantage dans les miels foncés. Or, en pratique, on consomme plutôt une à deux cuillères à soupe qu’une portion de 100 g. L’apport existe donc, mais reste modeste. Des travaux évoquent aussi un effet positif possible sur le microbiote intestinal et on sait qu’il adoucit la gorge ou calme une toux, tout en restant avant tout un produit sucré concentré.

Cuisiner avec du miel à la place du sucre blanc : ce qui fausse la sensation de « plus sain »

En pâtisserie, le miel change la texture. Il apporte de l’humidité, donne un côté moelleux, mais peut rendre un cake trop dense ou collant si la recette contient déjà yaourt, compote ou fruits. Il brunit aussi plus vite que le sucre blanc : en four, le dessus colore rapidement alors que l’intérieur n’a pas fini de cuire, ce qui impose souvent de baisser un peu la température ou de surveiller plus tôt.

Autre piège fréquent, visible dans des recettes où une cuillère de miel s’ajoute à du sucre roux et à une pâte à tartiner au chocolat : le miel ne remplace pas le sucre, il se cumule avec lui. Le résultat reste un dessert très sucré, même si l’ingrédient semble plus noble. Pour que le miel soit un moindre mal, il doit réellement servir à réduire la quantité totale de sucrant, pas seulement à la parfumer.

Comment profiter du miel sans se raconter d’histoires santé

Pour la glycémie, le miel peut être une option plus facile à vivre si la variété est choisie avec soin, comme l’acacia, et si la dose reste petite. Le point le plus surveillé reste le fructose : ce sucre fait peu monter la glycémie, mais consommé en grande quantité, il favorise une accumulation de graisse dans le foie, une maladie parfois décrite comme un foie gras non alcoolique. D’autres alternatives dites naturelles, comme les sirops d’agave ou certains sucres de coco, concentrent elles aussi beaucoup de fructose et ne sont pas forcément plus intéressantes. Les contenus médicaux rappellent enfin deux règles nettes : pas de miel avant un an, prudence chez les femmes enceintes et les personnes allergiques, et préférence pour un miel d’origine France pour limiter les produits falsifiés. Au bout du compte, protéger sa santé passe moins par le choix d’un « bon » sucre que par la réduction globale des produits sucrés, miel compris.