Rappel conso : ce jambon pour les sandwichs vendu chez Carrefour et E.Leclerc en France peut contenir Listeria

Un jambon utilisé pour les sandwichs, les croque-monsieur et les lunch box se retrouve au cœur d'un rappel pour risque de Listeria. Votre réfrigérateur fait-il partie des foyers concernés par ce produit Carrefour le marché ?

Au menu des sandwichs maison, des croque-monsieur du soir ou des lunch box pour le bureau, le jambon blanc s’invite partout. Depuis quelques jours, plusieurs rappels visent des jambons pour les sandwichs vendus chez Carrefour et E.Leclerc en France, en raison d’un risque de contamination par la bactérie Listeria.

Dans ce contexte, un produit du quotidien fait l’objet d’une alerte spécifique : le jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité, barquette de 2 tranches 120 g, commercialisé au rayon libre service de Carrefour et Cora partout en France. Les foyers sont invités à vérifier leurs réfrigérateurs.

Rappel jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité : les barquettes concernées

La fiche de rappel, publiée en mars 2026 sur le site officiel RappelConso, cible ce jambon cuit au torchon en barquette de 120 g, référence destinée aux sandwichs rapides et aux repas pris sur le pouce.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Carrefour le marché – Filière qualité, JAMBON CUIT AU TORCHON 2 TRANCHES 120 g 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3560070496006 – lots 12025640 et 12036283 📅 DLC / Durabilité : Lot 12025640 : DLC 18/03/2026 ; lot 12036283 : DLC 21/03/2026 🛒 Distributeurs : Carrefour, Cora (France entière) Fin de la procédure : 24/03/2026

Seules les barquettes issues des lots indiqués ci-dessus, vendues entre le 21 février et le 6 mars 2026 dans les magasins Carrefour et Cora de France entière, sont concernées. Le produit peut encore se trouver dans certains réfrigérateurs ou au congélateur.

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer une infection alimentaire appelée listériose. Elle survit au froid du réfrigérateur et ne modifie pas forcément le goût ni l’odeur de l’aliment, ce qui la rend difficile à repérer.

Après consommation d’un produit contaminé, les symptômes apparaissent souvent comme un état grippal : fièvre, maux de tête, courbatures, parfois troubles digestifs. Le délai d’incubation peut atteindre jusqu’à huit semaines, avec des formes graves possibles chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

La première consigne consiste à ne plus consommer ce jambon cuit au torchon Carrefour le marché Filière qualité, même si le produit paraît normal au goût ou à l’odeur. Mieux vaut l’isoler immédiatement du reste des aliments.

Les consommateurs doivent vérifier le code GTIN, la date limite de consommation et le numéro de lot sur l’emballage, puis rapporter la barquette au magasin Carrefour ou Cora pour un remboursement. La procédure de rappel court jusqu’au 24 mars 2026.

Si le retour au magasin n’est pas possible, le produit peut être détruit à domicile. En cas de consommation des lots concernés avec fièvre, maux de tête ou courbatures, il faut consulter un médecin en signalant ce jambon, chez les femmes enceintes ou personnes fragiles. Le service consommateurs Carrefour répond au 0 805 90 80 70, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.