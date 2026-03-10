Plafond blanc trop banal ? Ce revêtement effet lattes en promo en ce moment chez Castorama change tout pour moins cher

Chez Castorama, des panneaux plafond en polystyrène effet lattes passent à 39,99 € le pack pour relooker salon, chambre ou entrée. Comment ce revêtement ultra léger peut changer l’ambiance d’une pièce en quelques heures sans gros travaux ?

Un plafond blanc, lisse, qu’on ne regarde même plus : dans beaucoup d’intérieurs, c’est la grande surface oubliée alors qu’elle pourrait changer toute l’ambiance. Avec la mode de l’effet lattes, les plafonds prennent du relief et réchauffent la pièce sans forcément lancer un gros chantier ni salir tout l’appartement.

Castorama met justement en avant des panneaux en polystyrène effet lattes prévus pour murs ou plafonds, proposés en ce moment à 39,99 € le pack au lieu de 59,99 €, selon les magasins participants et les stocks. De quoi relooker un salon, une chambre ou une entrée en quelques heures seulement.

Pourquoi les panneaux plafond en polystyrène effet lattes changent un intérieur

Visuellement, l’effet lattes casse tout de suite l’aspect plat d’un plafond classique. Les lignes créent un rythme graphique qui attire l’œil et peuvent donner une impression de hauteur, surtout dans un couloir étroit ou une petite entrée. L’épaisseur annoncée de 3 mm limite la perte de hauteur sous plafond, ce qui rassure dans les pièces déjà un peu basses.

Ce type de panneaux trouve bien sa place au-dessus d’un coin repas, dans un salon, une chambre cosy ou un long couloir à personnaliser. L’idée est simple : transformer le plafond en élément décoratif à part entière, avec un rendu mate effet bois brut qui se marie aussi bien avec un style contemporain qu’avec une ambiance plus cocooning.

Promo Castorama : le prix des panneaux de plafond effet lattes en détail

Concrètement, chaque pack comprend 12 pièces de 100 x 50 cm, soit une surface totale de 6 m². En promo, il passe de 59,99 € à 39,99 €, ce qui représente 20 € économisés et environ 6,67 € par m². Pour un petit espace ou une zone bien définie, ce budget reste contenu tout en offrant un vrai changement visuel.

Ces panneaux en polystyrène XPS sont très légers et faciles à manipuler, mais le matériau reste fragile et sensible aux chocs. Ils sont réservés aux pièces sèches : pas de contact direct avec la vapeur ni avec les sources de chaleur, et une distance d’au moins 100 cm est recommandée autour des cuisinières ou flammes nues. Avant de craquer pour la promo, quelques points à vérifier :

surface réelle du plafond à habiller ;

support propre, sec et le plus plan possible ;

pose prévue par collage, avec une colle compatible polystyrène ;

isolation thermique et phonique seulement légère.

Pose et déco : bien réussir son plafond effet lattes Castorama

Pour la pose, la préparation fait la moitié du résultat. Le plafond doit être propre, sec et aussi régulier que possible, car la moindre bosse se voit vite avec un motif de lattes. Mieux vaut tracer des repères, présenter les panneaux à blanc, vérifier l’alignement, puis coller progressivement en soignant les découpes, surtout autour d’un luminaire.

Une fois le plafond habillé, tout se joue dans l’harmonie avec le reste de la pièce. Des murs sobres, quelques matières naturelles et un éclairage bien pensé permettent de sublimer la finition mate effet bois brut : une suspension centrale ou des spots peuvent créer de légères ombres entre les lattes et renforcer cet effet waouh recherché le soir.