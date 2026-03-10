Placo : au-delà de 5 kg, vos chevilles sont une bombe à retardement, voici la seule fixation qui tient 40 kg

Au‑delà de 5 kg, une simple cheville peut transformer votre placo en bombe à retardement et arracher toute la cloison. Quel est le seul système qui permet pourtant de suspendre près de 40 kg sans tout fissurer ?

Dans bien des maisons, on accroche une étagère ou un grand miroir sur le placo, tout semble stable… jusqu’au jour où tout s’arrache, mur compris. Les cloisons en plaques de plâtre ont remplacé les murs pleins, mais ce matériau supporte mal les erreurs de fixation, surtout quand la charge devient vraiment lourde.

Avant de sortir la perceuse, une question se pose : comment fixer près de 40 kg sur du placo sans provoquer l’arrachement autour du trou ? Tout se joue sur le type de cheville. Au‑delà d’environ 5 kg, certains modèles très répandus deviennent de véritables bombes à retardement pour vos cloisons.

Placo BA13 et chevilles en nylon : le seuil critique des 5 kg

Une cloison en placo BA13, c’est 13 mm de plâtre compressé pris entre deux feuilles de carton, souvent creux derrière. Pour tenir, une cheville en nylon classique mise tout sur la friction dans ce matériau très friable. Tant que l’objet pèse à peine quelques kilos, ça tient. Au‑delà d’environ 5 kg, le plâtre commence à s’écraser autour de la cheville.

Au fil des micro‑vibrations du quotidien, le trou s’agrandit, la friction diminue et la fixation finit par glisser : c’est l’arrachement progressif. On sous‑estime aussi l’effet levier d’une étagère de 20 ou 30 cm de profondeur, qui une fois chargée exerce sur la cheville une force d’arrachement bien supérieure à son simple poids.

La cheville métallique à expansion : le système qui tient jusqu’à 40 kg

Pour une charge lourde, il faut cesser de compter sur l’épaisseur du plâtre et aller chercher l’arrière de la plaque. La cheville métallique à expansion, ou cheville Molly, traverse le placo puis déploie ses ailettes en étoile derrière. La charge ne repose plus sur un petit cylindre de plâtre mais sur une zone de contact d’environ 5 à 8 cm, ce qui permet de viser jusqu’à 40 kg par point de fixation, selon le modèle.

Avant de percer, identifiez bien une cloison creuse en tapotant et vérifiez l’épaisseur : un BA13 affiche en général 13 mm. Choisissez une cheville métallique adaptée, souvent en diamètre 5 ou 6 mm, en respectant l’indication d’épaisseur marquée sur la tête. Le perçage doit être net, sans percussion, exactement au diamètre conseillé, sinon les picots ne mordent plus correctement dans le carton.

Pose à la pince, limites de charge et alternatives pour aller plus loin

Pour déployer la cheville, oubliez le tournevis qui fait tourner tout l’ensemble et arrache le papier : la pince à expansion tire la vis tout en plaquant la collerette, ce qui ouvre les ailes proprement sans pulvériser le plâtre. Une fois la résistance franche ressentie, la fixation est verrouillée. Même avec ce système, une cloison reste fragile : on conseille de rester autour de 40 à 50 kg maximum par point, en espaçant correctement les ancrages.

Au‑delà, il faut viser la structure rigide du logement : rail métallique derrière le placo, mur porteur ou renfort en bois prévu lors des travaux. Autre option lors d’une rénovation plus lourde, des plaques renforcées de type Habito permettent déjà de fixer environ 20 kg par point avec une simple vis à bois de 5 mm, et jusqu’à 60 kg avec une cheville métallique M6, sans ajouter de renfort caché.