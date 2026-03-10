Pelouse : ne passez pas la tondeuse en mars avant d’avoir corrigé cette erreur qui condamne votre gazon et l’astuce pro

Chaque année en mars, des milliers de jardins basculent vers la mousse à cause d’un simple réglage de tondeuse. Avant de tondre la pelouse en mars, quelques gestes précis peuvent encore sauver votre gazon.

La scène est bien connue : les premiers rayons de soleil de mars arrivent et on se précipite pour tondre une pelouse encore engourdie par l’hiver. Cette reprise trop enthousiaste paraît anodine, pourtant une simple erreur de réglage suffit à épuiser l’herbe et à offrir le terrain à la mousse, surtout dans les zones déjà un peu humides ou ombragées.

Au cœur du problème, un gazon qui vient à peine de redémarrer sa croissance, avec des racines fragiles et peu de réserves. Si l’on décide de tondre la pelouse en mars sans vérifier l’état du sol ni la hauteur de coupe, on casse net cette reprise et l’on crée des trous que les cryptogames remplissent très vite. C’est précisément là qu’un protocole simple change tout.

L’erreur de tonte en mars qui condamne le gazon à la mousse

La faute la plus fréquente tient en deux gestes : tondre trop tôt et trop court. L’herbe fonctionne comme un petit panneau solaire ; si l’on enlève brutalement la moitié du brin, les racines ne reçoivent plus assez d’énergie et le gazon se clairseme. Or la mousse adore les surfaces dégarnies, fraîches et sombres, typiques d’une pelouse scalpée juste après l’hiver.

Autre piège, passer une tondeuse lourde sur un sol encore détrempé. Tant que la terre n’est pas vraiment ressuyée, les roues tassent le terrain, l’air ne circule plus, l’humidité stagne et les racines s’asphyxient. Ce mélange de compactage et de fraîcheur persistante crée des conditions idéales pour les plaques vert sombre qui envahissent peu à peu la pelouse.

Avant de tondre la pelouse en mars : la check-list à respecter

Premier réflexe, regarder et toucher le sol. S’il colle aux chaussures, si les empreintes restent marquées, on attend que la surface sèche naturellement. On vérifie aussi la hauteur des brins : la première tonte se fait quand l’herbe atteint environ 7 à 10 centimètres, par temps sec, avec plusieurs jours autour de 8 à 10 °C en journée et des nuits plus douces. Des organismes comme la Ligue pour la protection des oiseaux et l’Office français de la biodiversité recommandent en plus de conserver de petites zones non tondues pour la faune.

Vient ensuite le réglage de la machine. La règle du tiers reste non négociable : ne jamais enlever plus d’un tiers de la hauteur du brin en une seule passe. En mars, on règle la lame haut, autour de 5 à 6 centimètres, et l’on garde cette garde haute pour les trois premières tontes. Ne pas descendre sous 4 à 5 centimètres limite le stress et la mousse, surtout si l’herbe est tondue bien sèche avec des lames affûtées.

La méthode pro en trois gestes pour densifier le gazon d’urgence

Dès que la mousse est visible, on gratte énergiquement à l’aide d’un râteau ou d’un scarificateur léger, puis on enlève tous les déchets hors de la pelouse pour éviter toute reprise. Sur les plaques dégarnies, on réalise un sursemis précis : entre 25 à 30 g/m² de graines de gazon, réparties de façon régulière pour combler vite les manques sans concurrence excessive entre jeunes pousses.

Pour finir, on applique un fin terreautage sur l’ensemble des zones travaillées, entre 0,5 et 1 centimètre de terreau de qualité. Cette mince couverture protège les graines des oiseaux, garde l’humidité et apporte de la matière organique au sol. En conservant ensuite une hauteur de coupe haute pendant trois tontes espacées d’une dizaine de jours, la pelouse épaissit progressivement et laisse beaucoup moins d’espace libre à la mousse.

Sources Les Numériques

«Bon plan la tondeuse a gazon dreame a1 pro 4 etoiles a 893 81 12 n»